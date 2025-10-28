Advertisement
Mahabharata Story: मरने से पहले महाभारत के इन योद्धाओं ने मांगी थी ऐसी इच्छा, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे

Mahabharata Warriors Wish: महाभारत में कई ऐसा योद्धा हुए जिनकी अंतिम इच्छा अद्भुत थी. आइए जानते हैं महाभारत के उन चार योद्धाओं के बारे में जिनकी अंतिम इच्छा जानकर आप दंग रह जाएंगे.

 

Reported By:  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:29 PM IST
Mahabharata Story: मरने से पहले महाभारत के इन योद्धाओं ने मांगी थी ऐसी इच्छा, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे

Mahabharata Mythological Story: महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और त्याग की गाथा है. इस युद्ध में अनगिनत वीरों ने धर्म, निष्ठा और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. इनमें से कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनकी मृत्यु से पहले की अंतिम इच्छाएं अत्यंत कठिन और असाधारण थीं. कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से उन सभी की इच्छाओं को पूरा किया. आइए जानते हैं उन चार महान योद्धाओं और उनकी अनोखी अंतिम इच्छाओं के बारे में. कहते हैं कि महाभारत के इन 4 योद्धाओं की अंतिम इच्छा कुछ ऐसी थी, जिसे जानकर हर को दंग रह जाएगा.

कर्ण की अद्भुत अंतिम इच्छा

दानवीर कर्ण का जीवन दान और त्याग का प्रतीक रहा है. जब वे मृत्यु शैया पर थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे उनके सोने के दांत मांगे. कर्ण ने बिना झिझक अपने दांत तोड़कर श्रीकृष्ण को भेंट कर दिए. उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान देने का प्रस्ताव रखा.

कर्ण ने कहा कि अगले जन्म में वे चाहते हैं कि श्रीकृष्ण उनके ही राज्य में जन्म लें. साथ ही, उन्होंने यह इच्छा भी जताई कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप न हुआ हो. यह अनुरोध अत्यंत कठिन था, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा स्थान खोजना लगभग असंभव था. आखिरकार, श्रीकृष्ण ने करनाली नदी के तट पर एक बालिस्त भूमि पाई जो पापरहित मानी गई. वहीं उन्होंने अपनी कोहनी पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया. इस तरह दानवीर कर्ण को मोक्ष और वैकुण्ठ लोक की प्राप्ति हुई.

घटोत्कच की विलक्षण अंतिम इच्छा

महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाया. जब वे मृत्यु के निकट पहुंचे, तो भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी. घटोत्कच ने कहा- "मेरे शरीर को न तो भूमि को समर्पित करना, न जल में बहाना, न अग्नि से दाह देना. मेरे मांस, त्वचा, हृदय और नेत्रों को वायु में विलीन कर देना और अस्थियों को पृथ्वी पर स्थापित कर देना ताकि वे महाभारत युद्ध के साक्षी बनें." श्रीकृष्ण ने उनकी यह कठिन इच्छा पूरी की और कहा कि घटोत्कच सदैव वीरता और बलिदान का प्रतीक बने रहेंगे.

विदुर की असाधारण अंतिम इच्छा

महाभारत युद्ध के वर्षों बाद विदुर ने राजसी जीवन त्यागकर वन में तपस्या आरंभ की. जब भगवान श्रीकृष्ण उनसे मिलने पहुंचे और उनकी अंतिम इच्छा पूछी, तो विदुर ने कहा- "प्रभु! मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को न जलाया जाए, न जल में बहाया जाए, न दफनाया जाए. आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में विलीन कर दें." श्रीकृष्ण ने उनकी यह अनोखी इच्छा पूरी की और विदुर का शरीर दिव्य सुदर्शन चक्र में समाहित कर दिया.

यह भी पढ़ें: अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों हुई महाभारत की रचना, भगवान गणेश को क्यों लिखना पड़ा ये ग्रंथ

संजय की अंतिम इच्छा

महाभारत युद्ध के बाद संजय गहरे पश्चाताप में थे. उन्होंने धृतराष्ट्र का साथ दिया था, जिसे वे अधर्म मानते थे. वे हिमालय चले गए और वहां भगवान श्रीकृष्ण की कठोर तपस्या की. श्रीकृष्ण के दर्शन मिलने पर संजय ने कहा- "प्रभु! युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया, इसलिए मुझे पत्थर बना दीजिए ताकि आपके अगले अवतार तक मैं इस रूप में आपकी भक्ति करता रहूं." कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण ने संजय की यह भक्ति-पूर्ण इच्छा स्वीकार की और उन्हें शालग्राम शिला के रूप में परिवर्तित कर हिमालय में स्थापित कर दिया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

