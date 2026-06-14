Mahabharata war rules: कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ दो परिवारों की लड़ाई नहीं था. यह सिद्धांतों और नीतियों की सबसे बड़ी परीक्षा थी. युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह ने दोनों पक्षों की सहमति से कुछ कड़े नियम बनाए थे. इन नियमों को युद्ध धर्म कहा गया था. महर्षि वेदव्यास रचित महान ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व में इन नियमों का बहुत डिटेल से वर्णन मिलता है.
भीष्म पितामह का मानना था कि युद्ध में भी इंसानियत और मर्यादा बची रहनी चाहिए. इसलिए उन्होंने तय किया था कि कोई भी योद्धा मर्यादा से बाहर जाकर वार नहीं करेगा. कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर शुरू के कुछ दिनों तक इन नियमों का पालन बहुत ईमानदारी से किया गया.
इन नियमों में सबसे प्रमुख नियम सूर्यास्त से जुड़ा था. नियम के अनुसार दिन ढलने के बाद कोई भी योद्धा हथियार नहीं उठा सकता था. रात का समय दोनों पक्षों के लिए आराम और घायल सैनिकों की सेवा के लिए तय था. इसके अलावा एक नियम यह भी था कि एक जैसे हथियार वाले योद्धा ही आपस में लड़ेंगे. रथ वाले का मुकाबला रथ वाले से और पैदल सैनिक का मुकाबला पैदल सैनिक से ही होगा.
सबसे बड़ा नियम यह था कि किसी निहत्थे, शरण में आए या युद्ध छोड़कर भाग रहे व्यक्ति पर पीछे से वार करना पूरी तरह प्रतिबंधित था. भीष्म पितामह ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि युद्ध में क्रूरता की जगह न्याय की जीत हो सके.
जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध आगे बढ़ा, वैसे वैसे भीष्म पितामह के बनाए ये सभी नियम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे. इसका सबसे पहला और दर्दनाक उदाहरण महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है, जब चक्रव्यूह में फंसे बालक अभिमन्यु का वध किया गया. नियम के अनुसार किसी भी अकेले और निहत्थे योद्धा पर एक साथ कई लोग हमला नहीं कर सकते थे.
लेकिन दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य समेत सात महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया. उसका रथ और धनुष तोड़ दिया गया. इसके बाद निहत्थे अभिमन्यु पर सबने मिलकर तलवारों और गदा से वार किया. यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, जहां धर्म पूरी तरह से खत्म हो गया था.
इसके बाद तो मानो नियमों को तोड़ने की एक होड़ सी मच गई. खुद आचार्य द्रोणाचार्य के वध के समय भी छल का सहारा लिया गया. जब अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई, तब द्रोणाचार्य ने शोक में आकर अपने हथियार डाल दिए थे. वे भगवान के ध्यान में बैठ गए थे. नियम के अनुसार उन पर वार नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसी शांत अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया.
युद्ध के आखिरी दिन भीम और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में भी मर्यादा टूट गई. महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार, गदा युद्ध में नाभि के नीचे वार करना नियमों के खिलाफ था. लेकिन कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार किया, जो पूरी तरह नीति के विरुद्ध था.
महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के भीतर का लालच और क्रोध बढ़ जाता है, तो वह सबसे पहले अपने बनाए नियमों को ही तोड़ता है. शुरुआत एक महान और आदर्श युद्ध के रूप में हुई थी, लेकिन अंत तक आते आते ये पूरी तरह से नीति विहीन हो गया.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)