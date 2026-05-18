5 पतियों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी को क्यों कहा गया 'कन्या'? जानिए उनकी अद्भुत सुंदरता के 5 रहस्य

द्रौपदी महाभारत का सबसे रहस्यमयी स्त्री चरित्र थीं. यूं कहें कि महाभारत युद्ध होने के पीछे भी उन्‍हें एक अहम वजह माना जाता है. अग्निकुंड से निकलीं द्रौपदी में कई ऐसी रहस्‍यमयी शक्तियां थीं जो उन्‍हें बहुत खास बनाती हैं. द्रौपदी की सुंदरता अद्भुत थीं, उन्‍हें देखते ही लोग मोहित हो जाते थे. जानिए उनकी सुंदर देह से जुड़े राज.

5 पति तो 'कन्‍या' क्‍यों कहलाईं?

द्रौपदी को पंचकन्‍या में स्‍थान मिला था. पहले तो विवाहित स्‍त्री को कन्‍या नहीं कहा जाता, उस पर द्रौपदी के तो 5 पति थे, ऐसे में उन्‍हें कन्‍या कहने का तो प्रश्‍न ही नहीं बनता. फिर आखिर इसके पीछे वजह क्‍या थी?

यज्ञ से निकलीं यज्ञसेनी द्रौपदी के पास कई अनूठी शक्तियां थीं. कहते हैं कि उनमें एक ऐसी कला थी कि वह बार-बार कौमार्य प्राप्त कर लेती थीं. जब भी वह एक पति से दूसरे पति के साथ जाती थी तो वह ऐसा करती थीं. संभवत: यही कारण है कि द्रौपदी को पंचकन्या में स्थान मिला है.

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द्रौपदी की सुंदर काया के राज

सांवले रंग की द्रौपदी का रूप-लावण्‍य अतुलनीय था. जानिए उनके बेहद खूबसूरत शरीर में और ऐसे क्‍या राज थे जो पांचों पांडव उन पर मोहित रहते थे. जबकि पांचों पांडवों ने अलग-अलग विवाह भी किए थे, लेकिन द्रौपदी ही उनके लिए हमेशा विशेष रहीं.

1. दिव्‍य गंध : द्रौपदी के शरीर से हमेशा एक सुगंध आती रहती थी. उनकी यह दिव्‍य गंध चंदन की खुशबू जैसी थी, जो लोगों को मोहित कर लेती थी.

2. कंचन काया : द्रौपदी सांवली और कंचन काया वाली थीं. उनकी त्‍वचा में ऐसी सुनहरी चमक थी, जो उन्‍हें अत्‍यंत खूबसूरत बनाती थी.

3. कौमार्य : कहते हैं कि बार-बार कौमार्य पा लेने की शक्ति केवल द्रौपदी के पास ही थी, इसलिए 5 पति होने के बाद भी उन्‍हें पंचकन्‍या में स्‍थान मिला.

4. मांसपेशियों का बदलता रूप : द्रौपदी की मांसपेशियां मृदु थीं लेकिन जब वे क्रोध में होती थीं तो वे कठोर और विस्तॄत हो जाती थीं. उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था.

5. रेशमी सुगंधित बाल : द्रौपदी के बाल काले, बेहद लंबे और घुंघराले थे. उनमें एक दिव्‍य चमक थी. यह भी कहा जाता है कि उनके बाल रेशमी और गहरे नीले थे, बालों से ताजे खिले कमल के फूलों जैसी महक आती थी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)