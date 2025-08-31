Mahalaxmi Mantra For Money : हिंदू धर्म में जैसे गणेश उत्‍सव, नवरात्रि का महत्‍व है वैसे ही महालक्ष्‍मी व्रत का भी विशेष महत्‍व है. हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत शुरू होते हैं और आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्‍त होते हैं. इन 16 दिनों में महालक्ष्‍मी जी के लिए व्रत रखे जाते हैं, विधि-विधान से पूजा की जाती है. जो भक्‍त इन 16 दिनों में पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ व्रत-पूजा करते हैं, उन्‍हें देवी महालक्ष्‍मी खूब धन-संपत्ति देती हैं. मनोकामनाएं पूरी करती हैं. ऐसे जातकों के जीवन से गरीबी, आर्थिक समस्‍याएं खत्‍म हो जाती हैं. महालक्ष्‍मी व्रत में देवी के सभी आठ रूपों की पूजा की जाती है.

यह भी पढ़ें: 5 राशि वालों को मिलेंगे धन के भंडार, आज राधा अष्‍टमी पर खुलेगी तकदीर, श्रीजी की मिलेगी विशेष कृपा

महालक्ष्मी व्रत 2025

Add Zee News as a Preferred Source

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल महालक्ष्मी व्रत की 31 अगस्त से शुरू हो गए हैं और 14 सितंबर को समाप्‍त होंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:46 बजे से 31 और 1 सितंबर 2025 की दरम्‍यानी रात 12:57 बजे तक है. लिहाजा उदयातिथि के आधार पर महालक्ष्‍मी व्रत का आरंभ 31 अगस्‍त से माना जाएगा. महालक्ष्‍मी व्रत के पहले दिन कलश स्‍थापना की जाती है. फिर विधि-विधान से पूजा की जाती है.

यह भी पढ़ें: 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में भी होता है गणपति बप्‍पा का विसर्जन, यहां देखें गणेश विसर्जन के सारे मुहूर्त की पूरी लिस्‍ट

महालक्ष्‍मी मंत्र

महालक्ष्‍मी व्रत के दौरान देवी के 8 रूपों की पूजा करने के साथ-साथ मंत्रों का जाप करें. हिंदू धर्म में महालक्ष्‍मी के ताकतवर मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप करने से धन प्राप्ति के मजबूत योग बनते हैं. जानिए महालक्ष्‍मी के महाशक्तिशाली मंत्र.

1. ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः।।

2. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥

3. ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्॥

4. ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नम: स्वाहा॥

यह भी पढ़ें: 10 साल बाद क्रूर ग्रह राहु का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश, 3 राशि वालों के आएंगे अच्‍छे दिन, कदमों में लोट जाएगी सक्‍सेस!

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)