16 दिन में करोड़पति बनने का सुनहरा मौका, बस करना होगा ये काम, प्रसन्‍न हो जाएंगी महालक्ष्‍मी
धर्म

16 दिन में करोड़पति बनने का सुनहरा मौका, बस करना होगा ये काम, प्रसन्‍न हो जाएंगी महालक्ष्‍मी

Mahalaxmi Vrat 2025 : महालक्ष्‍मी व्रत 31 अगस्‍त से शुरू हो गए हैं और 16 दिन चलेंगे. महालक्ष्‍मी व्रत के ये 16 दिन लक्ष्‍मी जी की पूजा करके, व्रत रख कर उन्‍हें प्रसन्‍न करने के लिए विशेष होते हैं. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी अपार धन देती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:54 AM IST
16 दिन में करोड़पति बनने का सुनहरा मौका, बस करना होगा ये काम, प्रसन्‍न हो जाएंगी महालक्ष्‍मी

Mahalaxmi Mantra For Money : हिंदू धर्म में जैसे गणेश उत्‍सव, नवरात्रि का महत्‍व है वैसे ही महालक्ष्‍मी व्रत का भी विशेष महत्‍व है. हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत शुरू होते हैं और आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्‍त होते हैं. इन 16 दिनों में महालक्ष्‍मी जी के लिए व्रत रखे जाते हैं, विधि-विधान से पूजा की जाती है. जो भक्‍त इन 16 दिनों में पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ व्रत-पूजा करते हैं, उन्‍हें देवी महालक्ष्‍मी खूब धन-संपत्ति देती हैं. मनोकामनाएं पूरी करती हैं. ऐसे जातकों के जीवन से गरीबी, आर्थिक समस्‍याएं खत्‍म हो जाती हैं. महालक्ष्‍मी व्रत में देवी के सभी आठ रूपों की पूजा की जाती है. 

महालक्ष्मी व्रत 2025  

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल महालक्ष्मी व्रत की 31 अगस्त से शुरू हो गए हैं और 14 सितंबर को समाप्‍त होंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:46 बजे से 31 और 1 सितंबर 2025 की दरम्‍यानी रात 12:57 बजे तक है. लिहाजा उदयातिथि के आधार पर महालक्ष्‍मी व्रत का आरंभ 31 अगस्‍त से माना जाएगा. महालक्ष्‍मी व्रत के पहले दिन कलश स्‍थापना की जाती है. फिर विधि-विधान से पूजा की जाती है. 

महालक्ष्‍मी मंत्र 

महालक्ष्‍मी व्रत के दौरान देवी के 8 रूपों की पूजा करने के साथ-साथ मंत्रों का जाप करें. हिंदू धर्म में महालक्ष्‍मी के ताकतवर मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप करने से धन प्राप्ति के मजबूत योग बनते हैं. जानिए महालक्ष्‍मी के महाशक्तिशाली मंत्र. 

1. ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः।।
2. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥
3. ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्॥
4. ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नम: स्वाहा॥

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

