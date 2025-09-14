Laxmi Vrat Katha: साल 2025 में महालक्ष्‍मी व्रत 31 अगस्‍त से शुरू हुए थे और 14 सितंबर को महालक्ष्‍मी व्रत का समापन हो रहा है. जो लोग 16 दिन के महालक्ष्‍मी व्रत रखते हैं, वे विधि-विधान से आखिरी दिन महालक्ष्‍मी की पूजा करते हैं. वहीं जो लोग 16 दिन की लंबी पूजा और व्रत नहीं कर पाए हैं, वे भी आखिरी दिन लक्ष्‍मी जी की पूजा करके यह व्रत कथा जरूर पढ़ें. ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलेगा और महालक्ष्‍मी खुश होकर अपार धन-समृद्धि का वरदान देंगी. यहां पढ़ें संपूर्ण महालक्ष्‍मी व्रत कथा.

यह भी पढ़ें: 15 से 21 सितंबर तक का समय मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें भविष्‍यफल

महालक्ष्मी व्रत की कथा

Add Zee News as a Preferred Source

'प्राचीन काल में मंगलार्ण नामक चक्रवर्ती राजा था, जिसकी पत्नी का नाम पद्मावती था. राजा के साथ तवल्लक नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी हमेशा रहता था. एक बार शिकार के दौरान राजा को बहुत प्यास लगी. पानी की तलाश में तवल्लक जंगल में एक तालाब तक पहुंचे, जहां उन्होंने कई महिलाओं को देवी महालक्ष्मी की पूजा करते देखा.

जब तवल्लक ने इस व्रत के बारे में पूछा तो महिलाओं ने बताया कि वे महालक्ष्मी व्रत कर रही हैं, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है. तवल्लक ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और पवित्र सूत्र (धागा) बांधकर राजा के पास पानी लेकर पहुंचे. राजा ने जब उनके हाथ में सूत्र देखा तो कारण पूछा, जिस पर तवल्लक ने पूरी कथा बताई.

यह भी पढ़ें: मंगल-गुरु ने बनाया नवपंचम राजयोग, आज से 45 दिनों तक चांदी काटेंगे 3 राशि वाले लोग, अकूत धन के बनेंगे मालिक

यह सुनकर राजा ने भी व्रत का संकल्प लिया और सूत्र बांध लिया. रानी पद्मावती ने जब राजा के हाथ में वह धागा देखा तो कारण पूछा. राजा ने पूरी बात बताई, लेकिन अज्ञानवश रानी ने वह सूत्र तोड़कर अग्नि में डाल दिया. इससे क्रोधित होकर राजा ने रानी का त्याग कर दिया और उसे वन में भेज दिया.

देवी महालक्ष्मी का अपमान करने के कारण रानी वन में भटकती रही. एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि वसिष्ठ से हुई. रानी ने उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई. ऋषि वसिष्ठ ने उन्हें महालक्ष्मी व्रत करने का परामर्श दिया. रानी ने श्रद्धा और नियम से व्रत किया, जिससे उनका मन शांत और पवित्र हो गया.

कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए पुनः उसी वन में आए और ऋषि वसिष्ठ के आश्रम तक पहुंचे. वहां उन्होंने रानी पद्मावती को देखा. ऋषि वसिष्ठ ने राजा को समझाया कि रानी ने महालक्ष्मी व्रत करने से शुद्ध और शांत मन प्राप्त किया है. यह सुनकर राजा ने रानी को वापस स्वीकार किया और उसे महल ले गए. तब से यह मान्यता है कि जो भक्त महालक्ष्मी व्रत करता है, उसके जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है.'

यह भी पढ़ें: इंदिरा एकादशी कब है, 16 या 17 सितंबर? बेहद अहम है पितृ पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी, जानें वजह

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)