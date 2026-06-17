Maharana Pratap Jayanti 2026: मेवाड़ के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है, एक बार अंग्रेजी कैलेंडर की डेट के अनुसार और दूसरी हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि को. इस साल 17 जून 2026 यानी कि आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि है और देश में कई जगह महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है.
मुगलों को डटकर टक्कर देने वाले मेवाड़ के राजा और शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप कभी भी उनके आगे नहीं झुके, बल्कि अपने स्वाभिमान व स्वतंत्रता के लिए जीवनभर डटे रहे. उनका युद्ध करने का तरीका अद्भुत था. वे अपने साथ 2 तलवारें रखते थे. वहीं उनके भाले और कवच के वजन को लेकर ऐसे दावे प्रचलित हैं कि वे एक सामान्य व्यक्ति के वजन जितने भारी थे.
महाराणा प्रताप को लेकर प्रचलित है कि वे युद्ध में जाते समय अपने पास हमेशा 2 तलवारें रखते थे. इसके पीछे एक खास कारण था, जो राजपूताना वीरता की खास झलक दिखाता है. इन तलवारों में से एक तलवार स्वयं महाराणा प्रताप के लिए और दूसरी शत्रु के लिए होती थी.
दरअसल, उनकी मां जयवंता बाई ने उनसे कहा था कि कभी भी निहत्थे शत्रु पर वार मत करना. इसलिए वो अपने पास एक अतिरिक्त तलवार रखते थे, ताकि शत्रु निहत्था हो जाए तो उसे तलवार दें और फिर युद्ध के लिए ललकारें.
कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का कवच 72 किलोग्राम का और भाला 80 किलो का था. प्रचलित मान्यताओं के अनुसार वे इतने भारी अस्त्र-शस्त्र लेकर युद्ध में उतरते थे. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कितने बलशाली थे और युद्ध में खासे पारंगत थे.
हालांकि इतिहासकारों में महाराणा प्रताप के भाले और कवच के वजन को लेकर मतभिन्नता है, लेकिन आमतौर पर यही प्रचलन में है. ऐसे में भाले और कवच के वजन में कुछ अंतर हो सकता है.
महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुम्भलगढ़ में राजपूत राज परिवार में हुआ था. उनके पिता उदय सिंह एवं माता रानी जयवंत कंवर थीं. बचपन का काफी समय महाराणा प्रताप ने भीलों के बीच बिताया. कम उम्र में ही वे घुड़सवारी और तलवारबाजी में कुशल हो गए थे.
महाराणा प्रताप के रणकौशल के कई किस्से मशहूर हैं, जिसमें एक लोकप्रिय किस्सा उनके प्रिय घोड़े चेतक से जुड़ा हुआ है. एक बार जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब घोड़ा चेतक अपनी पीठ पर महाराणा प्रताप को लेकर 26 फीट के नाले को लांघ गया था. जबकि इस नाले को मुगल पार नहीं कर पाए.
(Disclaimer- महाराणा प्रताप के कवच, भाले और अन्य शस्त्रों के वजन को लेकर विभिन्न स्रोतों में अलग-अलग दावे मिलते हैं. इतिहासकारों के बीच इन विवरणों पर पूर्ण सहमति नहीं है. यह लेख प्रचलित ऐतिहासिक मान्यताओं, उपलब्ध अभिलेखों और लोकप्रिय संदर्भों के आधार पर तैयार किया गया है.)