Naam For Boy: अपने बेटे के लिए चुनें शिव जी से जुड़े ये सुंदर और शक्तिशाली नाम, बच्चे के जीवन में रहेगी शांति

Shiv Ji ke Naam for Boy in Hindi: शिव जी के अनेक नाम हैं जो कोई न कोई अर्थ लिए हुए हैं. अगर आपके घर में बेटे का जन्म हुआ है या महाशिवरात्रि या आसपास के दिनों में बच्चे का जन्म हुआ है तो आप शिव जी के नाम पर अपने बेटे का नाम रख सकते हैं. दरअसल, भारतीय परंपरा में भगवान शिव के नाम पर बच्चों का नाम रखना अति शुभ होता है. शिव जी के भोलेनाथ, शंकर, महादेव, नीलकंठ जैसे कई ऐसे नाम हैं जिनमें से अपने बच्चे के लिए नाम चुन सकते हैं. वहीं शिव जी के 108 नामों में से भी बच्चों के लिए सुंदर और शक्तिशाली नाम चुन सकते हैं. आइए शिव जी के नामों की एक पूरी लिस्ट को देखें.

शिव जी के नाम पर बेबी बॉय के सुंदर नाम

शशिशेखर - इस नाम का अर्थ है सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले Add Zee News as a Preferred Source

शूलपाणी - इस नाम का अर्थ है हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले

शर्व - इस नाम का अर्थ है कष्टों को नष्ट करने वाले

शितिकण्ठ - इस नाम का अर्थ है सफेद कण्ठ वाले

शाश्वत - इस नाम का अर्थ है नित्य रहने वाले

सुरसूदन - इस नाम का अर्थ है अंधक दैत्य को मारने वाले

सदाशिव - इस नाम का अर्थ है नित्य कल्याण रूप वाल

सहस्राक्ष - इस नाम का अर्थ है हजार आंखों वाले

सूक्ष्मतनु - इस नाम का अर्थ है सूक्ष्म शरीर वाले

सात्त्विक- इस नाम का अर्थ है सत्व गुण वाले

मृगपाणी - इस नाम का अर्थ है हाथ में हिरण धारण करने वाले

वृषांक - इस नाम का अर्थ है बैल के चिह्न वाली ध्वजा वाले

अनीश्वर - इस नाम का अर्थ है जो स्वयं ही सबके स्वामी है

अपवर्गप्रद - इस नाम का अर्थ है कैवल्य मोक्ष देने वाले

अनीश्वर - इस नाम का अर्थ है जो स्वयं ही सबके स्वामी है

अपवर्गप्रद - इस नाम का अर्थ है कैवल्य मोक्ष देने वाले

तारक - इस नाम का अर्थ है सबको तारने वाले

यज्ञमय - इस नाम का अर्थ है यज्ञस्वरूप वाले

व्योमकेश - इस नाम का अर्थ है आकाश रूपी बाल वाले

चारुविक्रम - इस नाम का अर्थ है सुन्दर पराक्रम वाले

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प हर कोई नहीं कर सकता, जानें कैसे बिना व्रत रखे पाएं पूरा फल

और पढ़ें- Mahashivratri Special: महादेव के श्रृंगार में छिपा है आध्यात्मिक रहस्य, 3 अंक से भी गहरा जुड़ाव, जानें क्या हैं इनके अर्थ

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शिवलिंग की विधि अनुसार पूजा, नोट क पूजन सामग्री की लिस्ट!