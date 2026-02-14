Naam For Boy: अपने बेटे के लिए चुनें शिव जी से जुड़े ये सुंदर और शक्तिशाली नाम, बच्चे के जीवन में रहेगी शांति

Shiv ji ke Naam For Boy: शिव जी के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना अति शुभ माना जाता है. आइए शिव जी के 108 नामों में से कुछ नामों को जानें जिसे अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं.
Shiv Ji ke Naam for Boy in Hindi: शिव जी के अनेक नाम हैं जो कोई न कोई अर्थ लिए हुए हैं. अगर आपके घर में बेटे का जन्म हुआ है या महाशिवरात्रि या आसपास के दिनों में बच्चे का जन्म हुआ है तो आप शिव जी के नाम पर अपने बेटे का नाम रख सकते हैं. दरअसल, भारतीय परंपरा में भगवान शिव के नाम पर बच्चों का नाम रखना अति शुभ होता है. शिव जी के भोलेनाथ, शंकर, महादेव, नीलकंठ जैसे कई ऐसे नाम हैं जिनमें से अपने बच्चे के लिए नाम चुन सकते हैं. वहीं शिव जी के 108 नामों में से भी बच्चों के लिए सुंदर और शक्तिशाली नाम चुन सकते हैं. आइए शिव जी के नामों की एक पूरी लिस्ट को देखें.
शिव जी के नाम पर बेबी बॉय के सुंदर नाम
शशिशेखर - इस नाम का अर्थ है सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले
शूलपाणी - इस नाम का अर्थ है हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले
शर्व - इस नाम का अर्थ है कष्टों को नष्ट करने वाले
शितिकण्ठ - इस नाम का अर्थ है सफेद कण्ठ वाले
शाश्वत - इस नाम का अर्थ है नित्य रहने वाले
सुरसूदन - इस नाम का अर्थ है अंधक दैत्य को मारने वाले
सदाशिव - इस नाम का अर्थ है नित्य कल्याण रूप वाल
सहस्राक्ष - इस नाम का अर्थ है हजार आंखों वाले
सूक्ष्मतनु - इस नाम का अर्थ है सूक्ष्म शरीर वाले
सात्त्विक- इस नाम का अर्थ है सत्व गुण वाले
मृगपाणी - इस नाम का अर्थ है हाथ में हिरण धारण करने वाले
वृषांक - इस नाम का अर्थ है बैल के चिह्न वाली ध्वजा वाले
अनीश्वर - इस नाम का अर्थ है जो स्वयं ही सबके स्वामी है
अपवर्गप्रद - इस नाम का अर्थ है कैवल्य मोक्ष देने वाले
तारक - इस नाम का अर्थ है सबको तारने वाले
यज्ञमय - इस नाम का अर्थ है यज्ञस्वरूप वाले
व्योमकेश - इस नाम का अर्थ है आकाश रूपी बाल वाले
चारुविक्रम - इस नाम का अर्थ है सुन्दर पराक्रम वाले
