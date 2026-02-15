Mahashivratri 2026: सुबह नहीं कर पाएं शिव जी की पूजा? तो जान लें शाम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, कृपा की नहीं होगी कमी

Mahashivratri 2026 Shubh Muhurat: 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है. इस दिन व्रत रखने और महादेव और मां शक्ति की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत में पूजा के लिए अगर सुबह में समय नहीं मिला तो शाम की पूजा के लिए क्या क्या शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. इसके साथ ही इस कड़ी में हम ये भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं. महाशिवरात्रि व्रत में चाय पी सकते हैं या नहीं.

शिव पूजन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा के लिए समय 15 फरवरी को शाम को 06:11 बजे से रात 09:23 बजे तक.

रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा के लिए समय 15 फरवरी को रात को 09:23 से बीच रात को 12:35 बजे तक.

रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा के लिए समय 16 फरवरी को बीच रात 12:35 से प्रातः 03:47 बजे तक.

रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा के लिए समय 16 फरवरी को प्रातः 03:47 बजे से सुबह 06:59 तक.

निशिता काल की पूजा के लिए समय 16 फरवरी को बीच रात्रि 12:09 से सुबह बीच रात्रि 01:01 तक.

महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं

महाशिवरात्रि के दिन क्या खाएं-

फलाहार व्रत में केला, सेब, अनार, पपीता खाएं.

अंगूर, संतरा, तरबूज, खरबूजा, नाशपाती खाएं.

अमरूद, कीवी, आम, चीकू, बेर, नारियल खा सकते हैं.

स्ट्रॉबेरी, जामुन, अनानास, सीताफल खा सकते हैं.

अंजीर जैसे ताजे फल खा सकते हैं.

महाशिवरात्रि के दिन फल के अलावा और क्या खा सकते हैं-

महाशिवरात्रि के दिन सूखे मेवे, साबूदाने की खीर या खिचड़ी खा सकते हैं.

कुट्टू के आटे की पूरी या चीला से लेकर सिंघाड़े के आटे की पूरी खा सकते हैं.

हलवा, समा के चावल, शकरकंद, लौकी का हलवा खा सकते हैं.

सब्जी, कद्दू की सब्जी, दही, आलू और मखाने की खीर का सेवन कर सकते हैं.

भोजन के लिए देसी घी, गुड़, घर के बने मसाले व सेंधा नमक ही उपयोग में लाएं.

पानी, नींबू पानी या दूध पी सकते हैं.

महाशिवरात्रि व्रत में चाय या कॉफी पी सकते हैं या नहीं? (Can We Drink Tea Or Coffee In Shivratri Fast)

महाशिवरात्रि पर निर्जला व्रत रखें तो पानी भी न पीएं. फलाहारी व्रत है तो चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं.

महाशिवरात्रि के दिन क्या न खाएं-

महाशिवरात्रि पर कुछ चीजों का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है.

जैसे प्याज और लहसुन का सेवन न करें.

सामान्य या सफेद नमक का सेवन न करें.

गेहूं, चावल, जौ, मक्का और बाजरे का सेवन न करें.

दालें जैसे चना, राजमा व मटर का सेवन वर्जित है.

व्रत न हो तब भी मांसाहार, शराब और अन्य नशीली चीजों का सेवन न करें.

