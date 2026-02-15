Mahashivratri 2026: यहां है महाशिवरात्रि से जुड़ी एक एक जानकारी, चार पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि जानें

Mahashivratri 2026 Puja Vidhi Shubh Muhurat Mantra: सनातन धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बहुत महत्व है. इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 यानी आज मनाई जा रही है. इस बार का महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस बार सर्वार्थसिद्धि योग बन रहा है. धार्मिक मान्यता है कि इस योग में जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन की बाधाओं का अंत होता है. फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को चार पहर में महादेव की आराधना की जाती है. भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि आज की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और चार प्रहर की पूजा विधि क्या है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि इस साल 15 फरवरी 2026, रविवार यानी आज है. चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम के समय 5 बजकर 4 मिनट से शुरू होकर 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी. निशिता काल और प्रदोष काल के अनुसार आज ही महाशिवरात्रि का पर्व है. इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं.

महाशिवरात्रि 2026 शुभ मुहूर्त (Mahashivratri 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 5:21 बजे से लेकर 6:12 बजे तक.

अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 बजे से लेकर 12:59 बजे तक.

निशिता काल- 15 फरवरी की रात 12:11 बजे से लेकर 1:02 बजे तक.

प्रदोष काल- शाम 6:00 बजे से लेकर रात 8:38 बजे तक.

महाशिवरात्रि 2026 चार पहर का पूजन मुहूर्त (Maha Shivaratri 2026 Char Prahar Puja Muhurat)

प्रथम प्रहर – 15 फरवरी, शाम 6:11 से लेकर रात 9:23 तक.

द्वितीय प्रहर – रात 9:23 से लेकर 12:36 तक.

तृतीय प्रहर – रात 12:36 से लेकर सुबह 3:47 तक.

चतुर्थ प्रहर – 16 फरवरी, सुबह 3:47 से लेकर 6:59 तक.

महाशिवरात्रि पूजा विधि इन हिंदी (Maha Shivratri Puja Vidhi In Hindi)

महाशिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें. साफ-सुथरे कपड़े पहनें.

घर के पूजा स्थान पर एक दीपक जलाएं और मन में भोलेनाथ का व्रत का संकल्प करें.

शिव जी और माता पार्वती की विधि अनुसार पूजा शुरू करें.

शिव जी को पूजा में बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं.

फल, फूल, चंदन, रोली व अक्षत चढ़ाएं.

हो सके तो मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. दूध और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं.

शिव का ध्यान करते हुए “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.

रुद्राभिषेक करने के लिए महाशिवरात्रि व्रत सबसे शुभ है.

शाम को प्रदोष काल में या चार प्रहर इसी तरह पूजा करें.

महाशिवरात्रि व्रत कथा करें और शिव जी की आरती करें.

कई श्रद्धालु इस दिन पूरी रात्रि जागरण करते हैं और भजन-कीर्तन करते हैं.

महाशिवरात्रि पर करें इन मंत्रों का जाप (Mahashivratri Mantra)

चंद्र बीज मंत्र-

‘ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चंद्रमसे नम:’

चंद्र मूल मंत्र-

‘ॐ चं चंद्रमसे नम:’

महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

ॐ तत्पुरुषाय विदमहे, महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्।

शिव जी पंचाक्षर मंत्र

ॐ नमः शिवाय

ॐ हौं जूं स:

महाशिवरात्रि 2026 पारण का समय (Mahashivratri 2026 Paran Time)

द्रिक पंचांग की मानें तो महाशिवरात्रि व्रत का पारण 16 फरवरी 2026 को सुबह 07 से लेकर दोपहर 3 बजकर 24 मिनट के बीच में कर सकते हैं.

