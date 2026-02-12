Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इस एक शब्द से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ, बेलपत्र पर लिखकर शिवलिंग पर करें अर्पित!

Mahashivratri 2026 Belpatra Upay: महाशिवरात्रि पर्व पर शिव जी की विशेष कृपा पाने का दिन होता है. इस पर्व पर कैसे महादेव को शीघ्र प्रसन्न करें यह प्रश्न ज्यादातर लोगों के मन में आता है. इस कड़ी में हम एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जिसको करने से कई परेशानियों का अंत हो सकता है, पुरानी से पुरानी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है. दरअसल, यह उपाय है बेलपत्र पर एक शक्तिशाली शब्द को लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

बेलपत्र पर लिखें यह शक्तिशाली और पवित्र शब्द

भगवान शिव और विष्णुजी एक दूसरे के आराध्य हैं. वहीं विष्णुजी श्री राम के अवतार है और शिव जी के रूद्रावतार हनुमान जी हैं. इस तरह राम जी और शिव दी में गहरा संबंध हो जाता है. मान्यता है कि महाशिवरात्रि की पूजा में जब कोई भक्त बेलपत्र पर राम शब्द लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव ऐसे भक्त से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. महाशिवरात्रि पर्व पर बेलपत्र पर राम शब्द लिखना बड़े से बड़े उपायों से भी बड़ा उपाय है. शीघ्र उपाय के लिए जरूर इस उपाय को करें.

किस तरह लिखे राम और कैसे चढ़ाएं?

तीन पत्तियों वाला साबूत बेलपत्र लें और इसे अच्छे से साफ करें. बेलपत्र के बीच अनामिका उंगली से पत्ते पर सफेद या पीले रंग के चंदन से राम शब्द लिखें को लिखें. अब इस पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं लेकिन उससे पहले जलाभिषेक कर लें. अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें. अब ॐ नमः शिवाय या राम रामाय नमः का जाप करें. मनोकामना की पूर्ति महादेव जरूर करेंगे.

बेलपत्र के इस उपाय के लाभ

लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे. बाधाओं का अंत होगा.

शनि और राहु जैसे ग्रहों के बुरे प्रभाव जीवन से दूर होंगे या कम होंगे.

राम नाम और महादेव की शक्ति एक साथ मिलेगी जिससे शरीर स्वस्थ्य रहेगा और मन शांत होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

