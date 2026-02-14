Advertisement
Mahashivratri Special: महादेव के श्रृंगार में छिपा है आध्यात्मिक रहस्य, 3 अंक से भी गहरा जुड़ाव, जानें क्या हैं इनके अर्थ

Mahashivratri Special: महादेव के श्रृंगार में छिपा है आध्यात्मिक रहस्य, 3 अंक से भी गहरा जुड़ाव, जानें क्या हैं इनके अर्थ

Mahashivratri 2026 Special: महादेव के श्रृंगार में आध्यात्मिक रहस्य छिपा है और 3 अंक से भी महादेव का गहरा जुड़ाव है. आइए इन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:35 AM IST
Mahashivratri 2026 Special: भगवान शिव का शृंगार अन्य देवताओं और भगवान से बिल्कुल अलग है जो अनेक अर्थों को लिए हुए हैं. इसी के साथ ही देखने वाली बात ये भी है कि महादेव का 3 अंक से भी गहरा संबंध है. जैसे शिव जी का शस्त्र त्रिशूल है, शिव की आंखें तीन हैं, शिव जी माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं. शिव को भक्त तीन पत्ते वाला बेलपत्र अर्पित करते हैं. महाशिवरात्रि की इस विशेष कड़ी में हम महादेव के शृंगार और उनके 3 अंक से संबंध का रहस्य जानेंगे.

शिव जी के श्रृंगार का गहरा अर्थ
शिव जी के माथे पर चंद्रमा
महादेव के मस्तक पर अर्धचंद्र हैं जो बताता है कि काल यानी 'समय' महादेव के वश में हैं. मन के कारक चंद्रमा का शिव जी के मस्तक पर होना बताता है कि एक योगी का मन नियंत्रण होना चाहिए.

शिव जी के माथे पर गंगा
शिव जी के माथे पर गंगा का होना 'ज्ञान' की अविरल धारा को दर्शाता है. जो बताता है कि ज्ञान का हमेशा बहते रहना जरूरी है. 

गले में नागराज का लिपटे रहना
गले में नागराज वासुकी का लिपटे रहना संदेश देता है कि अपने भीतर के 'अहंकार' और 'डर' को नियंत्रण में रखना चाहिए. तामसी प्रवृत्ति वाले जीव सांप को शिव जी ने अपने वश किया है.

शरीर पर भस्म (विभूति)
शिवजी अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लगाते हैं जो जीवन के नश्वरता को स्मरण करने का ज्ञान देता है. ऐसा करना बताता है कि शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिलेगा ऐसे में सांसारिक मोह-माया में न पड़े और आत्मा शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करें.

त्रिशूल और डमरू
शिव का त्रिशूल तीन गुणों- सत्व, रज और तम- पर नियंत्रण का प्रतीक है। वहीं, डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड के निर्माण और लय को दर्शाती है। यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और संगीत (लय) का होना बहुत जरूरी है।

शिव जी का 3 अंक से कनेक्शन
शिव जी का शस्त्र त्रिशूल
शिव जी का शस्त्र त्रिशूल है जो त्रिलोक को दर्शाता है. त्रिशूल में आकाश, धरती और पाताल का प्रतीक हैं. भगवत गीता के अनुसार तामसिक गुण, राजसिक गुण व सात्विक गुण त्रिशूल में समाहित है. 
 
शिव जी के तीन नेत्र का रहस्य
शिव जी की तीनों आंखें तपस्या को दर्शाती हैं जिसका उद्देश्य सत, चित्त, आनंद की प्राप्ति से है यानी पूर्ण सत्य, शुद्ध चेतना व पूर्ण आनंद या परम आनंद.
 
शिव के मस्तक पर तीन आड़ी रेखाएं
शिव जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा होता है जो सांसारिक लक्ष्य को दिखाता है. आत्मरक्षण, आत्मप्रसार के साथ ही आत्मबोध को शिव जी का त्रिपुंड दिखाता है.

तीन पत्तों वाला बेल पत्र
शिव जी को चढ़ाया जाने वाला बेल पत्र हमेशा पदार्थ के गुणों को दर्शाता है. इसका एक पत्ता निष्क्रियता, दूसरा पत्ता उद्वग्निता और तीसरा सामंजस्य को दिखाता है. यह मानव शरीर के गुणों को दिखाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शिवलिंग की विधि अनुसार पूजा, नोट क पूजन सामग्री की लिस्ट!

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इस एक शब्द से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ, बेलपत्र पर लिखकर शिवलिंग पर करें अर्पित!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव.

Mahashivratri 2026

