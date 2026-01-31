प्रेम पाने और शीघ्र विवाह के लिए महाशिवरात्रि पर आजमाएं ये अचूक उपाय, महादेव वर प्राप्ति की मनोकामना करेंगे पूरी!

Mahashivratri Kab Hai 2026: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है. यह पर्व हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है और इस साल यह पर्व 15 फरवरी को पड़ रहा है. महाशिवरात्रि की पूजा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है. भगवान शिव के भक्त पूरे विधि-विधान से पूजा उपासना करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महाशिवरात्रि पर देवों के देव महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था. भोलेनाथ के भक्त इस शुभ मौके पर विधि-विधान से शिवजी और मां पार्वती की पूजा करके है और जप तप व्रत का संकल्प करते हैं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर ऐसे कौन से अचूक ज्‍योत‍िषीय उपाय करें जिससे प्रेम पाने में सफलता मिले, शीघ्र विवाह हो सके या मनचाहा वर प्राप्ति हो सके.

महाश‍िवरात्रि पर ज्‍योत‍िषीय उपाय

अगर आप प्रेम के रिश्ते में है और उसे विवाह के रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो आपको इस बार महाश‍िवरात्रि पर एक अचूक उपाय करना चाहिए. मंदिर जाए और श‍िवजी और पार्वती जी की संयुक्‍त रूप से पूजा करें. लाल मौली हाथ में लेकर सात बार शिवजी और पार्वती जी की प्रतिमा की पर‍िक्रमा करें और मौली को बांध दें. पर‍िक्रमा करने की जगह न हो तो एक जगह पर ही खड़े होकर मौली को सात बार बांधें. अब देवी पार्वती को प्रणाम करें और प्रार्थना करें क‍ि आपकी मनोकामना पूर्ण हो.

ये उपाय भी है बड़े काम का

महाश‍िवरात्रि पर्व पर लाल रंग के कपड़े धारण कर मंदिर जाए और मां पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे लाल चूड़ा, लाल चुनरिया, लाल वस्त्र , लाल फूल आदि अर्पित करें. माता से प्रार्थना करें क‍ि जिस तरह शिव जी के रूप में उन्हें प्रेम और सम्‍मान करने वाला जीवनसाथी म‍िला उसी तरह मुझे भी ऐसा ही पत‍ि प्राप्त हो. पूजा की संपन्न हो जाए तो भूलचूक की क्षमा मांगे. शीघ्र विवाह के योग बनेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मनचाहे वर के ल‍िए ये उपाय है बड़े काम का

अगर आप क‍िसी के साथ प्रेम के रिश्ते में है और इस रिश्ते तो विवाह तक लेकर जाना चाहते हैं तो आपको महाश‍िवरात्रि के द‍िन माता पार्वती के सामने रामचर‍ित मानस में वर्णित एक चौपाई का पाठ करना चाहिए. चौपाई है- ‘तौ भगवानु सकल उर बासी। करिहि मोहि रघुबर कै दासी।। जेहि कें जेहि पर सत्‍य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू।।’ यह अचूक उपाय कभी खाली नहीं जाता है. बालकांड का प्रसंग है कि श्रीरामजी को देख सीता जी ने मन ही मन उन्‍हीं से व‍िवाह की इच्छा की और इसी कामना के साथ देवी पार्वती के मंद‍िर जाकर उनकी पूजा उपासना की. इसी चौपाई को पढ़कर मां पार्वती से उन्‍होंने इच्छा की कि श्रीराम उन्हें वर रूप में प्राप्‍त हों.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Magh Purnima 2026 Daan: शनि की क्रूर दृष्टि ने जीना कर दिया है दूभर? माघ पूर्णिमा पर इन सामग्रियों का दान कर पाएं राहत!

और पढ़ें- Swapna Shastra: सपने में खुद को मरते हुए देखना क्या देता है संकेत? न करें इन सपनों को अनदेखा

और पढ़ें- Garud Puran: कर्मों के हिसाब से तय होती है अगले जन्म की योनि, जानें क्यों मिलता है चमगादड़ सांप और गिद्ध का जन्म!