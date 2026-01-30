Mahashivratri 2026 mein kab hai : फाल्‍गुन मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है. इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. शिव भक्‍तों का प्रिय पर्व महाशिवरात्रि आने वाला है. महाशिवरात्रि का शिव जी के भक्‍तों को बेसब्री से इंतजार रहता है. अधिकांश लोग महाशिवरात्रि व्रत करते हैं और शिव जी की पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि जो भी व्‍यक्ति महाशिवरात्रि पर विधि-विधान से शिवपूजा, जप, तप और व्रत करता है, उस पर शिव और पार्वती दोनों की कृपा बरसती है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और सारे दुख-परेशानियां दूर होती हैं. जानिए इस साल महाशिवरात्रि कब है?

महाशिवरात्रि कब है?

फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार फाल्‍गुन कृष्‍ण चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम को 05:04 बजे से प्रारंभ होकर 16 फरवरी 2026 को 05:34 बजे समाप्त होगी. चूंकि शिव जी की पूजा शाम को प्रदोष काल और रात को निशिता काल में करने का महत्‍व है. इसलिए 15 जनवरी को ही महाशिवरात्रि मानी जाएगी.

इस साल महाशिवरात्रि पर निशीथ काल की पूजा का समय 15 फरवरी 2026 की रात 11 बजकर 52 मिनट से लेकर 12 बजकर 42 मिनट तक है. यानी कि पूजा के लिए करीब 50 मिनट का समय मिलेगा.

महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा मुहूर्त

महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर में पूजा करने का बड़ा महत्‍व है. इसमें महाशिवरात्रि की शाम से पूजा प्रारंभ होती है और अगले दिन की सुबह तक में कुल 4 बार पूजा की जाती है. यानी कि रात के चारों प्रहर में शिव-पार्वती जी की पूजा की जाती है. इस साल महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा के मुहूर्त ये हैं-

महाशिवरात्रि पर प्रथम प्रहर पूजा का समय - शाम 06:01 बजे से रात में 09:09 बजे तक

महाशिवरात्रि पर द्वितीय प्रहर पूजा का समय - रात में 09:09 से लेकर 16 फरवरी 2026 की मध्‍यरात्रि 12:17 बजे तक

महाशिवरात्रि पर तृतीय प्रहर पूजा का समय - 16 फरवरी 2026 की मध्‍यरात्रि 12:17 बजे से तड़के सुबह 03:25 बजे तक

महाशिवरात्रि पर चतुर्थ प्रहर पूजा का समय - 16 फरवरी 2026 की तड़के सुबह 03:25 बजे से सुबह के 06:33 बजे तक

महाशिवरात्रि व्रत का पारण

साल 2026 में महाशिवरात्रि व्रत 15 फरवरी को रखा जाएगा और उसका पारण 16 फरवरी 2026 को सुबह 06:33 से लेकर 03:10 बजे के बीच किया जा सकेगा.

