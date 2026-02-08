महाशिवरात्रि कब है? सही तारीख के साथ जानें वो रोचक कथा जब शिव जी की परिक्रमा करना हो गया था मुश्किल

Advertisement
Hindi Newsधर्ममहाशिवरात्रि कब है? सही तारीख के साथ जानें वो रोचक कथा जब शिव जी की परिक्रमा करना हो गया था मुश्किल

Mahashivratri Kab Hai 2026 : महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पवित्र दिन होता है. साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है और शिव-पार्वती के एकरूप होने की रोचक कथा भी जानें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:51 AM IST
महाशिवरात्रि पर अर्द्धनारिश्‍वर की कथा.
Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर्व हर साल फाल्‍गुन मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी ति‍थि को मनाई जाती है. साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है, इसकी तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम में 5 बजकर 5 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 35 मिनट पर समाप्त होगी. शास्‍त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व तब मनाया जाता है जब चतुर्दशी तिथि का निशीथ काल का समय रहे. इसके अनुसार 15 फरवरी को चतुर्दशी तिथि का निशीथ काल मिलेगा, जिससे 15 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा. 

भगवान शिव और माता पार्वती की कथा 

वैसे तो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन आज एक ऐसी रोचक कथा जानते हैं जो बताती है कि शिव और पार्वती अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं. 

एक बार की बात है सप्तऋषियों में से एक ऋषि जो बाद में भृगु महाऋषि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे. वे रोज की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव की प्रदक्षिणा करने के लिए आगे बढ़े. लेकिन देवी पार्वती भगवान शिव के करीब बैठी थीं, तब भृगु ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की. क्योंकि वो सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं.

तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि ''थोड़ा और करीब हो जाओ, तो वो भक्‍त परिक्रमा कर लेगा.'' तब पार्वती और करीब आ गयीं. भृगु ने देखा की उनके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उन्‍होंने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए फिर से अकेले शिव जी की ही परिक्रमा करने लगे.

इससे पार्वती जी क्रोधित हो गयीं तो शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया. ताकि भृगु को पार्वती जी की भी परि‍क्रमा करनी ही पड़े. लेकिन भृगु ने एक छोटे पंछी का रूप धारण कर लिया और केवल शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली. अब तब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थीं. तब शिव जी ने पार्वती को खींच कर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया. जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती. वे अर्धनारीश्वर बन गए.

भृगु ने यह देखा तो खुद को एक मधुमक्खी बना लिया और शिव जी की केवल दाहिनी टांग का चक्कर लगा दिया. भृगु का बचकाना भक्तिभाव देख कर शिव जी खुश तो हुए पर वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाएं के वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ ना पाएं. इसके बाद वे सिद्धासन में बैठ गए. अब भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिव जी या उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सकें. आखिरकार उन्हें अब शिव के अर्द्धनारीश्‍वर रूप की परिक्रमा करनी थी. यानी कि दोनों सिद्धांतों, स्त्रैण और पौरुष दोंनो की ही परिक्रमा करनी पड़ी. यह बताता है कि शिव और पार्वती अलग-अलग नहीं हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

