Maha Shivaratri 2026 : किस तारीख को रखा जाएगा महाशिवरात्रि व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त भी नोट कर लें

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर्व शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है. इस साल की महाशिवरात्रि (Maha Shivratri) पर श्रवण नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है. जानिए महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी.
Maha Shivratri Kab hai 2026 : फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है. महादेव और पार्वती के विवाह का यह पर्व अत्यंत शुभ दिन होता है. इस दिन शिव जी की पूजा करने से व्रत रखने से साधक को अक्षय फल प्राप्त होता है. सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. वैवाहिक सुख मिलता है. महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है. पूरे दिन शिवाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है. वहीं महाशिवरात्रि को हर महीने मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है. हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि पर्व रखा जाता है.
महाशिवरात्रि 2026 कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम 05 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 06 बजकर 04 मिनट पर समाप्त होगी. चूंकि भगवान शिव की पूजा रात में करने का विधान है. इसलिए 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी.
महाशिवरात्रि पर पूजा मुहूर्त और शुभ योग
साल 2026 में महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है. इसके अलावा इस दिन भद्रावास योग भी रहेगा. इन योगों में भगवान शिव संग और मां पार्वती की पूजा करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
वहीं महाशिवरात्रि पर पूजा 15 फरवरी को शाम 05 बजकर 54 मिनट से लेकर रात 09 बजकर 03 मिनट के मध्य पूजा कर सकते हैं. वहीं शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रात 09 बजकर 03 मिनट से लेकर देर रात 12 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. वहीं महाशिवरात्रि पर पूजा का निशिता काल मुहूर्त 15 फरवरी की देर रात 11 बजकर 47 मिनट से देर रात 12 बजकर 38 मिनट तक है.
महाशिवरात्रि व्रत का पारण
15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 16 फरवरी को होगा. 16 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत का पारण साधक सुबह 06 बजकर 31 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 03 मिनट के बीच कर सकते हैं. ध्यान रहे कि पारण से पहले स्नान करें और सामान्य पूजा करें. फिर सात्विक भोजन से महाशिवरात्रि व्रत का पारण करें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)