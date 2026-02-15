Advertisement
Maha Shivratri 2026: कब करें महाशिवरात्रि व्रत का पारण? नोट कर लें शुभ मुहूर्त, विधि, नियम और सावधानियां

Maha Shivratri 2026 Vrat Parana Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, 15 फरवरी 2026 को देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. दिन के चार प्रहर की पूजा खत्म हो चुकी है और अब रात्रि के 4 प्रहरों की पूजा बाकी है. इसके बाद वे सभी भक्त महाशिवरात्रि का पारण करेंग, जिन्होंने विधि-विधान से व्रत रखा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत पारण कब किया जाएगा, इसके लिए शुभ मुहूर्त और विधि क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:36 PM IST
Maha Shivratri 2026 Vrat Parana Time: आज यानी 15 फरवरी 2026, रविवार को देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाला यह महापर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मंगल मिलन का प्रतीक है. शिव भक्त इस दिन व्रत-उपवास रखकर महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं. जहां अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, वहीं विवाहित महिलाएं परिवार की खुशहाली और सुखी दांपत्य जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं. पुरुष भी सुख, शांति और व्यापारिक सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद लेते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण करने के लिए सही समय और शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी विधि क्या है.

व्रत पारण का शुभ मुहूर्त (16 फरवरी 2026)

महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पारण विधि-विधान और शुभ समय पर करना बेहद जरूरी माना गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 फरवरी को पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा भी इस दिन कुछ शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिस दौरान व्रत खोला जा सकता है. इस दिन अमृत काल सुबह 8 बजकर 33 मिनट से लेकर 9 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. जबकि, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से लेकर 1 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 48 मिनट से लेकर 3 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. शास्त्रों के अनुसार, इन शुभ मुहूर्तों में महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया जा सकता है. 

पारण की सही विधि और नियम

महाशिवरात्रि व्रत का पारण करने के लिए 16 फरवरी 2026 को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें. इसके बाद पूजा स्थान पर धूप-दीप जलाएं. इसके बाद शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित करें. इतना करने के बाद शिव चालीसा का पाठ कर आरती करें. पूजन के अंत में महादेव से व्रत के दौरान हुई किसी भी अनजानी भूल के लिए क्षमा मांगें. ध्यान रहे- व्रत खोलने के लिए सबसे पहले जल या फलाहार (जैसे मखाना, फल या साबूदाना) का सेवन करें. इसके अलावा कोशिश यह भी करें कि पारण का भोजन सात्विक, हल्का और बिना प्याज-लहसुन के बना हो.

यह भी पढ़ें: महाशिवरात्रि के 48 घंटे बाद सूर्य ग्रहण का साया, निशिता काल की पूजा में भूलकर भी ना करें ये गलतियां

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

