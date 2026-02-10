Advertisement
trendingNow13104868
Hindi Newsधर्मMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प हर कोई नहीं कर सकता, जानें कैसे बिना व्रत रखे पाएं पूरा फल

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प हर कोई नहीं कर सकता, जानें कैसे बिना व्रत रखे पाएं पूरा फल

Mahashivratri Vrat Niyam 2026: 15 फरवरी 2026 को इस साल महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा. इस दिन व्रत रखकर महादेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किन लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और व्रत से जुड़े नियम क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahashivratri Vrat 2026
Mahashivratri Vrat 2026

Maha Shivratri Vrat Niyam 2026: इस साल 15 फरवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा. महाशिवरात्रि का व्रत रखकर भक्त महादेव को प्रसन्न करते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि का व्रत 24 घंटे का होता है यानी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुए व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. ऐसे में इस कठिन व्रत को कौन नहीं कर सकता है इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए जानें महाशिवरात्रि का व्रत किन लोगों को नहीं रखना चाहिए और व्रत रखे बिना ही व्रत रखने जितना पुण्य कैसे पाया जाए.

गर्भवती महिलाओं नहीं रखना चाहिए महाशिवरात्रि व्रत
गर्भवती महिलाओं को कभी भी महाशिवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए. कई घंटों तक भूखा रहना मां और बच्चें दोनों के लिए बुरा हो सकता है. ऐसे में गर्भवती महिला को या ऐसी महिला जिन्हें अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए. फिर भी अगर व्रत रखना हो तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए और फलाहार या बिना नमक के भोजन का सेवन करना चाहिए. व्रत न रखना हो तो भगवान शिव एक लोटा जल चढ़ाकर भी व्रत रखने जितना फल पाया जा सकता है.

मासिक धर्म वाली महिला
मासिक धर्म में अगर महिलाएं हैं तो उन्हें शिवलिंग, भगवान की प्रतिमा से लेकर पूजा सामग्री या तस्वीर को स्पर्श करने से बचना चाहिए. ऐसे में व्रत न रखना और पूजा न करना भी मना होता है. लेकिन ऐसी स्थिति में महिलाओं को अगर व्रत रखने जितना पुण्य चाहिए तो महाशिवरात्रि व्रत रख तो सकती है लेकिन शिव जी का मानसिक जाप, ध्यान, भजन और मंत्र जाप करना इनके लिए उचित विकल्प होगा. ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग
अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत कतई नहीं रखना चाहिए. ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट, डायबिटीज या इसी तरह की दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं तो इन्हें अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए. महाशिवरात्रि पर ऐसे लोगों को व्रत न रखकर दान-पुण्य और शिव पूजा पर अधिक ध्यान देना चाहिए. मंत्र जाप करके भी ऐसे लोगों शिव जी की कृपा पा सकते हैं.

बुजुर्गों को नहीं रखना चाहिए महाशिवरात्रि व्रत
बुजुर्गों को महाशिवरात्रि व्रत रखने से बचना चाहिए. शारीरिक क्षमता को देखते हुए ही व्रत रखने की सोचें. अगर बिना व्रत रखे मन नहीं मानता है तो ऐसे बुजुर्ग अगर सच्चे मन से केवल शिव जी की पूजा भी कर लें तो महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है. भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है.  गरीब और जरूरतमंद में दान करने से भी व्रत रखने का पूरा फल प्राप्त होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vastu Tips: ये 5 आदतें जो आपके घर में बुला रही हैं गरीबी, घर का वास्तु खराब हो उससे पहले ही छोड़ दें

और पढ़ें- Rahu Gochar 2026: राहु का शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय पद में गोचर, सुधर जाएगी 4 राशि वालों की जिंदगी, अचानक कमाएं अथाह धन!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Mahashivratri Vrat 2026

Trending news

कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
Assam CM
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
Manoj Naravane
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
Babri Masjid
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
Mohan Bhagwat
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...