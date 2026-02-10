Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प हर कोई नहीं कर सकता, जानें कैसे बिना व्रत रखे पाएं पूरा फल

Maha Shivratri Vrat Niyam 2026: इस साल 15 फरवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा. महाशिवरात्रि का व्रत रखकर भक्त महादेव को प्रसन्न करते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि का व्रत 24 घंटे का होता है यानी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुए व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. ऐसे में इस कठिन व्रत को कौन नहीं कर सकता है इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए जानें महाशिवरात्रि का व्रत किन लोगों को नहीं रखना चाहिए और व्रत रखे बिना ही व्रत रखने जितना पुण्य कैसे पाया जाए.

गर्भवती महिलाओं नहीं रखना चाहिए महाशिवरात्रि व्रत

गर्भवती महिलाओं को कभी भी महाशिवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए. कई घंटों तक भूखा रहना मां और बच्चें दोनों के लिए बुरा हो सकता है. ऐसे में गर्भवती महिला को या ऐसी महिला जिन्हें अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए. फिर भी अगर व्रत रखना हो तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए और फलाहार या बिना नमक के भोजन का सेवन करना चाहिए. व्रत न रखना हो तो भगवान शिव एक लोटा जल चढ़ाकर भी व्रत रखने जितना फल पाया जा सकता है.

मासिक धर्म वाली महिला

मासिक धर्म में अगर महिलाएं हैं तो उन्हें शिवलिंग, भगवान की प्रतिमा से लेकर पूजा सामग्री या तस्वीर को स्पर्श करने से बचना चाहिए. ऐसे में व्रत न रखना और पूजा न करना भी मना होता है. लेकिन ऐसी स्थिति में महिलाओं को अगर व्रत रखने जितना पुण्य चाहिए तो महाशिवरात्रि व्रत रख तो सकती है लेकिन शिव जी का मानसिक जाप, ध्यान, भजन और मंत्र जाप करना इनके लिए उचित विकल्प होगा. ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे.

गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग

अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत कतई नहीं रखना चाहिए. ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट, डायबिटीज या इसी तरह की दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं तो इन्हें अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए. महाशिवरात्रि पर ऐसे लोगों को व्रत न रखकर दान-पुण्य और शिव पूजा पर अधिक ध्यान देना चाहिए. मंत्र जाप करके भी ऐसे लोगों शिव जी की कृपा पा सकते हैं.

बुजुर्गों को नहीं रखना चाहिए महाशिवरात्रि व्रत

बुजुर्गों को महाशिवरात्रि व्रत रखने से बचना चाहिए. शारीरिक क्षमता को देखते हुए ही व्रत रखने की सोचें. अगर बिना व्रत रखे मन नहीं मानता है तो ऐसे बुजुर्ग अगर सच्चे मन से केवल शिव जी की पूजा भी कर लें तो महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है. भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है. गरीब और जरूरतमंद में दान करने से भी व्रत रखने का पूरा फल प्राप्त होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

