Hindi Newsधर्मबीच में ही टूट जाए कठिन महाशिवरात्रि व्रत तो क्या करें, अत्यंत दयालु महादेव से कैसे क्षमा मांगे? ये रहे कुछ सरल उपाय

बीच में ही टूट जाए कठिन महाशिवरात्रि व्रत तो क्या करें, अत्यंत दयालु महादेव से कैसे क्षमा मांगे? ये रहे कुछ सरल उपाय

Mahashivratri 2026 Vrat Niyam: महाशिवरात्रि व्रत रखने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं. सुबह जल्दी उठना, भोलेनाथ का ध्यान करना, स्नानआदि करना और स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प करना. लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करें जब अनजाने में या किसी कारण से व्रत बीच टूट जाएं.आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:03 AM IST
Mahashivratri 2026 Vrat Niyam
Mahashivratri 2026 Vrat Niyam

Rules of Mahashivratri 2026 Fast: महाशिवरात्रि व्रत कठिन व्रतों में से एक हैं जो महादेव को समर्पित है. इस पावन पर्व पर शिवजी और मां पार्वती की पूजा आराधना की जाती है. साल 2026 में महाशिवरात्रि व्रत 15 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. महादेव की भक्ति में भक्त व्रत का संकल्प करते हैं और महादेव की पूजा आराधना करते हैं. ध्यान दें कि महाशिवरात्रि के कुछ नियम है जिनका पालन करने से इसका पुण्यफल प्राप्त होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, व्रत के कुछ कड़े नियमों का पालन हर व्रती को करना चाहिए. लेकिन ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें जब बीच में ही गलती से महाशिवरात्रि व्रत टूट जाए. आइए इसे लेकर नियम उपाय आदि जानें.

क्या करें अगर अनजाने में टूट जाए व्रत?
स्वास्थ्य कारणों से या अनजाने में महाशिवरात्रि व्रत टूट गया तो पश्चाताप का भाव रखते हुए मन को शांत करें. शास्त्रों के अनुसार, अनजाने में खंडित व्रत के लिए महादेव से सच्चे मन से क्षमा मांगे तो वे क्षमा कर देते हैं. हालांकि कुछ नियम और उपाय जरूर कर लें ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके. आइए जानें व्रत टूटने पर क्या करें.

व्रत टूटने पर क्या उपाय करें.
अब दोबारा स्नान कर लें और सच्चे मन से शिवलिंग पर गंगाजल या दूध से अभिषेक करें. 
मन को शुद्ध रखें क्यों अत्यंत दयालु भोलेनाथ भक्त की मंशा और उनकी श्रद्धा को देखकर क्षमा भाव करें, व्रत पूजा को दोष से मुक्त करते हैं.
गलती से व्रत टूट जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु जैसे चावल, दूध या सफेद कपड़े का दान करें.
महादेव के पंचाक्षरी मंत्र ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें ताकि मन शांत और शुद्ध हो सके.
शाम के समय मंदिर में दीप दान करते हुए शिवजी की आरती करें ताकि आत्मविश्वास बढ़े और मानसिक शांति मिले.

व्रत रखते समय किन बातों का रखें ध्यान
महाशिवरात्रि का व्रत तभी रखें जब शरीर और मन शुद्ध हो.
बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति को इस कठोर नियमों का पालन कर व्रत रखने की जगह मानसिक पूजा करनी चाहिए.
महादेव अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते हैं तो व्रत में पर्याप्त पानी पीते रहे और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
सही संयम और सच्ची श्रद्धा मन में रखकर ही व्रत करें, तभीजीवन में सुख-शांति और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद महादेव से पा सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
