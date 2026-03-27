Mahavir Jayanti 2026: कब मनाई जाएगी भगवान महावीर जयंती, जानें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के वो सिद्धांत जो दिखाते हैं जीवन जीने की राह

Mahavir Jayanti 2026 Date: महावीर जयंती जैन धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. भगवान महावीर की जयंती हर साल धूमधाम से मनाई जाती है. इस साल 31 मार्च 2026 को यह पर्व मनाया जाएगा. भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने धर्म और सत्य पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया और प्रचार-प्रसार किया. उन्होंने जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए. आइए भगवान महावीर के विचार और उनके 5 प्रमुख सिद्धांतों को जानें.

भगवान महावीर के विचार

जिस तरह धागे में पिरोई सुई सुरक्षित होती है वैसे ही स्व-अध्ययन करने वाला कभी नहीं भटकता है.

हर जीव के लिए करुणा रखें, घृणा अंततः विनाश का कारण बनती है.

मनुष्य अपने दोषों के कारण दुखी होता है, उन्हें सुधारकर ही सुख पा सकता है.

भगवान महावीर के सिद्धांत

अहिंसा: मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न दें.

सत्य: हमेशा सत्य बोलने, झूठ से दूर रहें.

अस्तेय: जो भी वस्तु आपको स्वेच्छा से न दी जाए, उसे कभी न लें.

ब्रह्मचर्य: इसका अर्थ है कि आप अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित रखें.

गैर-भौतिक चीजों से दूरी: भौतिक वस्तुओं व सांसारिक मोह-माया से दूरी रहें.

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भगवान महावीर के बारे में

599 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडलग्राम में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर भगवान महावीर जन्में. वहीं, दिगंबर जैनों में मान्यता हैं कि भगवान महावीर 615 ईसा पूर्व में जन्मे थे. उनके बचपन का नाम वर्धमान था. भगवान केवल 30 वर्ष की आयु में ही आध्यात्मिक मार्ग पर निकल गए. महावीर जयंती पर्व पर जैन धर्म के लोग भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ जूलूस निकालते हैं और धार्मिक गीत गाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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