Advertisement
trendingNow13158929
Hindi Newsधर्मMahavir Jayanti 2026: महावीर जयंती पर किस विधि से करें महावीर स्वामी की पूजा, क्या है शुभ मुहूर्त? जानें

Mahavir Jayanti 2026: महावीर जयंती पर किस विधि से करें महावीर स्वामी की पूजा, क्या है शुभ मुहूर्त? जानें

Mahaveer Jayanti Importance​: महावीर जयंती का पावन पर्व 31 मार्च को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि भगवान महावीर की पूजा विधि क्या है और नवकार महामंत्र क्या होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahavir Jayanti 2026
Mahavir Jayanti 2026

Mahavir Jayanti 2026 Kab Hai: जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए महावीर जयंती पर्व बहुत महत्व रखता है. लोग यह पर्व बड़े ही हर्षो-उल्लास के साथ मनाते हैं. जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बिहार में जन्मे थे और 30 साल की आयु में ही भगवान ने अपना सबकुछ त्याग कर छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग को चुन लिया था. भगवान महावीर की जयंती जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाने का विधान है. इस पर्व पर भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ जूलूस निकाला जाता है. साथ ही लोगों को अहिंसा व शाकाहार की ओर प्रेरित किया जाता है. धार्मिक गीत गाए जाते हैं. इस दिन नवकार महामंत्र का जप किया जाता है और जैन ग्रंथों का सच्चे मन से पाठ करें. इस साल महावीर जयंती 31 मार्च 2026 मंगलवार के दिन मनायी जाएगी.

भगवान महावीर के बारे में
भगवान महावीर लगभग 2,500 साल पहले वैशाली गणराज्य के क्षत्रियकुंड नामक एक गांव में क्षत्रिय राजपरिवार में जन्में. भगवान महावीर की माता त्रिशला थीं और पिता सिद्धार्थ थे. दोनों ने अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा. वैसे तो भगवान महावीर साधारण मनुष्य रूप में जन्मे लेकिन असाधारण कार्य करते हुए व आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने जीवन को बदलने एक यात्रा की. इस तरह वे जागृत आत्मा कहलाए. जन्म तो राजमहल में हुआ लेकिन ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने अपना सब त्याग दिया और इस तरह वर्धमान से भगवान महावीर बने.

नवकार महामंत्र का महत्व क्या है?

नवकार महामंत्र जैन धर्म से संबंधित है. जैन धर्म के अनुयायी नवकार महामंत्र का जप करते हैं. इस मंत्र को नमस्कार मंगल या परमेष्ठी मंत्र के रूप में जाना जाता है. जैन साधु और मुनियों को यह नवकार महामंत्र समर्पित किया गया है.
नवकार महामंत्र-
नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं
नमो आयरियाणं
नमो उवज्झायाणं
नमो लोए सव्व साहूणं।
एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासणो
मंगलाणं च सव्वसिं, पढमं हवइ मंगलं।

Add Zee News as a Preferred Source

महावीर जयंती का महत्व

महावीर जयंती केवल धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि यह मानवता, शांति और नैतिक जीवन जीने का संदेश देने वाला पर्व है. महावीर स्वामी के शरीर में 1008 उत्तम चिह्न बने हुए थे और उनका शरीर 7 फुट ऊंचा था. भगवान का रंग सोने जैसा पीला था. वैशाख शुक्ला दशमी तिथि पर ऋजुकला नदी के तट पर महावीर प्रभु को ज्ञान हुआ. कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि पर पावापुरी के पदम सरोवर स्थान पर भगवान महावीर ने  मोक्ष की प्राप्ति की.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mahavir Jayanti 2026: विधि-विधान से पूजा कर गाएं भगवान महावीर की आरती, सभी मनोरथ होगी पूर्ण!
और पढ़ें- Astro Tips: क्या बताते हैं 12 राशियों के प्रतीक चिह्न, जातकों पर कितना गहरा होता है इनका प्रभाव?

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: प्रेम के ग्रह शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश 4 राशिवालों का बढ़ाएगा सुख, जातक कमाएंगे धन और मन होगा शांत!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Mahavir Jayanti 2026

Trending news

कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट