Mahavir Jayanti 2026: महावीर जयंती पर किस विधि से करें महावीर स्वामी की पूजा, क्या है शुभ मुहूर्त? जानें

Mahavir Jayanti 2026 Kab Hai: जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए महावीर जयंती पर्व बहुत महत्व रखता है. लोग यह पर्व बड़े ही हर्षो-उल्लास के साथ मनाते हैं. जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बिहार में जन्मे थे और 30 साल की आयु में ही भगवान ने अपना सबकुछ त्याग कर छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग को चुन लिया था. भगवान महावीर की जयंती जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाने का विधान है. इस पर्व पर भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ जूलूस निकाला जाता है. साथ ही लोगों को अहिंसा व शाकाहार की ओर प्रेरित किया जाता है. धार्मिक गीत गाए जाते हैं. इस दिन नवकार महामंत्र का जप किया जाता है और जैन ग्रंथों का सच्चे मन से पाठ करें. इस साल महावीर जयंती 31 मार्च 2026 मंगलवार के दिन मनायी जाएगी.

भगवान महावीर के बारे में

भगवान महावीर लगभग 2,500 साल पहले वैशाली गणराज्य के क्षत्रियकुंड नामक एक गांव में क्षत्रिय राजपरिवार में जन्में. भगवान महावीर की माता त्रिशला थीं और पिता सिद्धार्थ थे. दोनों ने अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा. वैसे तो भगवान महावीर साधारण मनुष्य रूप में जन्मे लेकिन असाधारण कार्य करते हुए व आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने जीवन को बदलने एक यात्रा की. इस तरह वे जागृत आत्मा कहलाए. जन्म तो राजमहल में हुआ लेकिन ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने अपना सब त्याग दिया और इस तरह वर्धमान से भगवान महावीर बने.

नवकार महामंत्र का महत्व क्या है?

नवकार महामंत्र जैन धर्म से संबंधित है. जैन धर्म के अनुयायी नवकार महामंत्र का जप करते हैं. इस मंत्र को नमस्कार मंगल या परमेष्ठी मंत्र के रूप में जाना जाता है. जैन साधु और मुनियों को यह नवकार महामंत्र समर्पित किया गया है.

नवकार महामंत्र-

नमो अरिहंताणं

नमो सिद्धाणं

नमो आयरियाणं

नमो उवज्झायाणं

नमो लोए सव्व साहूणं।

एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासणो

मंगलाणं च सव्वसिं, पढमं हवइ मंगलं।

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महावीर जयंती का महत्व

महावीर जयंती केवल धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि यह मानवता, शांति और नैतिक जीवन जीने का संदेश देने वाला पर्व है. महावीर स्वामी के शरीर में 1008 उत्तम चिह्न बने हुए थे और उनका शरीर 7 फुट ऊंचा था. भगवान का रंग सोने जैसा पीला था. वैशाख शुक्ला दशमी तिथि पर ऋजुकला नदी के तट पर महावीर प्रभु को ज्ञान हुआ. कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि पर पावापुरी के पदम सरोवर स्थान पर भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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