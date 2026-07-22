Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /माई के हार से बना मैहर! जानिए 1063 सीढ़ियों पर बसे मां शारदा मंदिर का रहस्य और आल्हा की भक्ति की कहानी

'माई के हार' से बना मैहर! जानिए 1063 सीढ़ियों पर बसे मां शारदा मंदिर का रहस्य और आल्हा की भक्ति की कहानी

त्रिकूट पर्वत पर विराजीं मां शारदा का मैहर धाम माता सती के हार गिरने की पौराणिक कथा, अमर योद्धा आल्हा की रोज सुबह की अदृश्य पूजा के रहस्य और दुनिया भर में फेमस मैहर संगीत घराने की विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 22, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:43 PM IST
'माई के हार' से बना मैहर! जानिए 1063 सीढ़ियों पर बसे मां शारदा मंदिर का रहस्य और आल्हा की भक्ति की कहानी

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या है MALE ड्रोन, जिसे तटरक्षक बल में किया जाएगा शामिल
MALE Drones1 hr ago
2
Science News1 hr ago
3
Spider-Man Brand New Day1 hr ago
4
CJP Protest News1 hr ago
5
Delhi Water Supply1 hr ago