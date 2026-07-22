'माई के हार' से बना मैहर! जानिए 1063 सीढ़ियों पर बसे मां शारदा मंदिर का रहस्य और आल्हा की भक्ति की कहानी

मध्य प्रदेश का मैहर शहर सिर्फ एक आम धार्मिक जगह नहीं है. यह भक्ति, रहस्य और संगीत का एक अनोखा संगम है. त्रिकूट पर्वत पर बसा मां शारदा का यह धाम पूरी दुनिया में जाना जाता है.
हर साल लाखों भक्त यहां अपनी मुराद लेकर आते हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस पवित्र शहर के नाम और इतिहास के पीछे कितनी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं.
शक्तिपीठ की महिमा हो, अमर योद्धा आल्हा की भक्ति हो या फिर संगीत की दुनिया का मैहर घराना, यह जगह हर किसी को अपनी ओर खींचती है.
मैहर नाम के पीछे भगवान शिव और माता सती से जुड़ी एक पौराणिक कथा है. माना जाता है कि जब सती के वियोग में शिवजी तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए थे.
उसी समय माता सती का हार यहां त्रिकूट पर्वत पर गिरा था. हार गिरने की वजह से इस जगह को पहले 'माई का हार' कहा गया. धीरे धीरे समय बीतने के साथ यही नाम बदलकर मैहर हो गया. आज यह धाम देश के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है.
पर्वत की चोटी पर स्थित यह मंदिर करीब 1500 साल पुराना बताया जाता है. इतिहासकार भी प्राचीन शिलालेखों के आधार पर इसकी प्राचीनता को मानते हैं. मंदिर तक जाने के लिए श्रद्धालुओं को 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं.
हालांकि अब यहां रोपवे की सुविधा भी हो गई है. बुजुर्ग और बीमार लोग रोपवे या गाड़ियों से आसानी से ऊपर पहुंच जाते हैं. 9वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने यहां पहली बार विधिवत पूजा की थी. तांत्रिक साधना करने वालों के लिए भी यह जगह बहुत खास है.
मैहर की सबसे हैरान करने वाली बात अमर योद्धा आल्हा से जुड़ी है. स्थानीय लोगों और पुजारियों का कहना है कि आज भी आल्हा सबसे पहले मां शारदा की पूजा करते हैं.
रोज सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, तो माता के चरणों में ताजे फूल और चंदन चढ़ा हुआ मिलता है. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक या लिखित सबूत नहीं है.
लेकिन यहां आने वाले भक्तों की इस चमत्कार में अटूट श्रद्धा है. उनका मानना है कि आल्हा आज भी अदृश्य रूप में यहाँ आते हैं.
धार्मिक पहचान के अलावा मैहर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है. मशहूर सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां ने इसी शहर में 'मैहर संगीत घराने' की नींव रखी थी.
उन्होंने और उनके शिष्यों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में फैलाया. इसलिए संगीत प्रेमियों के लिए मैहर किसी तीर्थ से कम नहीं है. अगर आप यहां शांति से दर्शन करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दिनों को छोड़कर मंगलवार, बुधवार या गुरुवार को जा सकते हैं. इन दिनों भीड़ थोड़ी कम रहती है.
डिस्क्लैमर: यह लेख पौराणिक मान्यताओं, स्थानीय लोककथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों तक मैहर धाम की सांस्कृतिक और धार्मिक जानकारी पहुंचाना है.