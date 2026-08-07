/कहीं आप भी तो नहीं करते शाम को यह गलती? जानिए मुख्य द्वार बंद रखने से क्यों आती है दरिद्रता

अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग शाम के समय घर का मुख्य दरवाजा खुला रखने की सलाह देते हैं. कई लोग इसे एक पुरानी सोच समझकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है.
शाम का समय दिन और रात के मिलने का समय होता है. इसे संध्या काल भी कहा जाता है. माना जाता है कि इस समय घर का दरवाजा बंद रखने से घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ती है. आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि शाम को मुख्य द्वार क्यों खुला रखना चाहिए.
हिंदू धर्म में शाम का समय यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय माता लक्ष्मी का माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं.
वे उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई होती है और घर का मुख्य द्वार खुला रहता है. अगर इस समय घर का दरवाजा बंद रहता है, तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस लौट जाती हैं. इससे घर में आर्थिक तंगी आ सकती है.
दिन भर घर के अंदर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है. शाम के समय जब हम मुख्य द्वार खोलते हैं, तो घर की पुरानी और भारी हवा बाहर निकल जाती है.
साथ ही बाहर से ताजा और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है. अगर दरवाजा हर समय बंद रहेगा, तो घर का माहौल भारी बना रहेगा. इससे घर के लोगों का मन अशांत रहता है और आपस में तनाव बढ़ता है.
वास्तु शास्त्र में शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का विशेष विधान है. शाम होते ही दरवाजे पर घी या तेल का दीया जलाना बेहद शुभ माना जाता है.
मुख्य द्वार खुला रखकर दीपक जलाने से घर का अंधेरा और वास्तु दोष दूर होता है. दीये का प्रकाश घर में सुख और शांति लाता है. इससे घर के सदस्यों की तरक्की के रास्ते खुलते हैं और बीमारियों से मुक्ति मिलती है.
जिस घर में शाम के समय चौखट पर अंधेरा या दरवाजा बंद रहता है, वहां दरिद्रता का वास होने लगता है. घर का मुख्य दरवाजा केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता है.
यह घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक विचारों के प्रवेश का जरिया भी होता है. शाम को मुख्य द्वार खुला रखने से घर में रहने वाले लोगों की सोच सकारात्मक बनती है. इससे काम कारोबार में सफलता मिलती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.
शाम के समय सिर्फ दरवाजा खोलना ही काफी नहीं है. इस बात का भी ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के आसपास गंदगी न हो. शाम होने से पहले ही दरवाजे के पास सफाई कर लेनी चाहिए.
वहां जूते चप्पल बिखरे हुए न रखें. शाम के समय मुख्य द्वार पर हल्की रोशनी रखें. इन छोटी छोटी आदतों को अपनी जीवनशैली में शामिल करके आप अपने घर को नकारात्मकता से बचा सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख लोक मान्यताओं, वास्तु शास्त्र और पौराणिक परंपराओं में वर्णित जानकारियों पर आधारित है. इसे केवल एक सांस्कृतिक और व्यावहारिक जानकारी के रूप में पढ़ें.