Makar Sankranti 2023: मकर संक्रांति पर गलती से भी न करें ये 6 काम, सूर्य देव का झेलना पड़ेगा प्रकोप; परिवार हो जाएगा बर्बाद

Makar Sankranti 2023 Rules: इस बार मकर संक्रांति पर असमंजस की स्थिति है. कुछ लोग इसे 14 जनवरी को मना रहे हैं तो कुछ 15 जनवरी को. भारतीय संस्कृति में इस दिन का बहुत महत्व बताया गया है. इस दिन ग्रहों के राजा उत्तरायण होकर अपनी मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इसके साथ ही तमाम शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है. वहीं कुछ कार्य किए जाने से वर्जित भी हो जाते हैं. आज हम आपको उन 6 कार्यों के बारे में बताते हैं, जो आपको मकर संक्रांति के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए वरना अनिष्ट होते देर नहीं लगती.

मकर संक्रांति के दिन भूलकर न करें ये काम (What Not to Do on Makar Sankranti)

अपनी वाणी पर रखें संयम

मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2023) को शुभ दिन माना गया है. इस दिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए. साथ ही किसी के प्रति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने या उन पर क्रोध करने से भी बचना चाहिए. ऐसा न करने से अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं.

इस दिन गलती से भी रात का बचा हुआ बासी भोजन नहीं खाना चाहिए. ऐसा करने से मन में नकारात्मकता हावी हो जाती है. इसके बजाय मकर संक्रांति पर खिचड़ी और गुड़ का सेवन करना चाहिए. उनके सेवन से शरीर को गरमी और ऊर्जा हासिल होती है.

बिना स्नान किए भोजन न करें

मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2023) वाले दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए. साथ ही स्नान और पूजा-पाठ के पश्चात जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए. ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

यह दिन प्रकृति से जुड़े पर्व मनाने का दिवस होता होता है. लिहाजा इस दिन गलती से घर के बाहर या अंदर पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई नहीं करनी चाहिए. इन कृत्यों से पाप लगता है और बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं.

तामसिक भोजन से रहें दूर

अगर मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2023) के दिन कोई जरूरतमंद आपके घर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटाना चाहिए और न ही किसी गरीब का मजाक उड़ाना चाहिए. ऐसा करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, जिसका खामियाजा मनुष्य को भुगतना पड़ता है.

इस शुभ दिन पर आपको भूल से भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए. यानी कि आपको लहसुन, प्याज और मांस-मदिरा से हर हाल में दूर रहना चाहिए. साथ ही तले-भुने और मसालेदार भोजन करने से भी परहेज करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें