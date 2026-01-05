Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 3 दुर्लभ संयोग, इन आसान उपायों से दूर होगा कष्ट, मिलेगी बड़ी सफलता

Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व विशेष महत्व रखता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस साल की मकर संक्रांति बेहद खास रहने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन ग्रह-नक्षत्रों के मिलने से 3 शुभ संयोग बनने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की मानें तो इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कई ऐसे दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है. ऐसे में इस बार की मकर संक्रांति का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है. मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे. जब सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस बार मकर संक्रांति पर कौन-कौन से शुभ संयोग बनेंगे और इस दिन रोग और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए.

मकर संक्रांति का महत्व

सूर्य देव जब धनु राशि की अपनी यात्रा समाप्त कर अपने पुत्र शनि की राशि 'मकर' में प्रवेश करते हैं, तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है. इस साल 14 जनवरी, बुधवार को सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे. इस बार की संक्रांति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी दिन एकादशी तिथि का भी पवित्र संगम हो रहा है, जिससे हरि-हर (विष्णु और सूर्य) की संयुक्त कृपा प्राप्त होगी.

मंकर संक्रांति पर बनेंगे ये संयोग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 14 जनवरी को तीन अत्यंत शुभ योग एक साथ बन रहे हैं, जो इस दिन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. यह योग हर प्रकार के कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना गया है. इसके साथ ही इस दिन अमृत सिद्धि योग का भी अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की मानें तो यह योग स्थायित्व और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है. इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन रवि-पुष्कर योग का भी अद्भुत संयोग बनेगा.

रोग और शत्रुओं की शांति के लिए क्या करें

मकर संक्रांति का दिन बुधवार को पड़ने के कारण विघ्नहर्ता गणेश और आरोग्य के देवता सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है. ऐसे में अगर आप सेहत की समस्याओं या विरोधियों से परेशान हैं, तो सूर्योदय के समय नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल लें. इसमें अक्षत (साबुत चावल) और लाल या पीला चंदन मिलाएं. उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करें. यह उपाय शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने में सहायक होगा. इसके अलावा बुधवार होने के नाते भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें. मान्यता है कि संक्रांति पर विष्णु पूजन से माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है. मान्यता है कि इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से सूर्य और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन की बाधाएं और शत्रु अपने आप ही शांत होने लगते हैं.

