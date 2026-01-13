Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर एकादशी का संयोग, गलती से कर लिया चावल या खिचड़ी का सेवन, तो क्या करें?

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति की सही तिथि को लेकर इस साल किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं है. तमाम हिंदू पंचांगों के मुताबिक, इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा. हालांकि इसके बाद अलगे कुछ वर्षों तक मकर संक्रांति 14 की जगह 15 जनवरी को मनाई जाएगी. ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, इस साल मकर संक्रांति पर कई अद्भुत और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जो इस पर्व की महत्ता को और अधिक बढ़ा रहे हैं. इस बार मकर संक्रांति पर सबसे बड़ा संयोग एकादशी का बन रहा है. ऐसे में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि क्या इस बार मकर संक्रांति पर खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीजों का सेवन निषेध माना गया है. हालांकि, शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि अगर कोई एकादशी के दिन गलती से चावल या उसकी खिचड़ी का सेवन कर ले तो उसे क्या करना चाहिए, ताकि एकादशी के निमय भंग का दोष ना लगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर गलती से एकादशी पर चावल या खिचड़ी खा लें तो क्या करना चाहिए.

एकादशी पर हो जाए चावन का सेवन तो क्या करें

करें क्षमा याचना और संकल्प- किसी भी भूल का सबसे बड़ा प्रायश्चित पश्चाताप है. अगर आपने एकादशी पर गलती से चावल खा लिए हैं, तो सबसे पहले शांत मन से भगवान विष्णु का ध्यान करें. उनके समक्ष अपनी भूल स्वीकार करें और सच्चे मन से क्षमा मांगें. इसके साथ ही यह संकल्प लें कि भविष्य में आप तिथियों के नियमों के प्रति सजग रहेंगे और इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे. ईश्वर भाव के भूखे होते हैं और सच्ची प्रार्थना दोषों का निवारण हो जाता है.

श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन का महत्व- धार्मिक परंपराओं में उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को एकादशी दोष से मुक्ति का एक प्रमुख केंद्र माना गया है. मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन मात्र से अनजाने में हुए पापों और दोषों का नाश हो जाता है. ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन मंदिर पहुंचें. अगर आपसे एकादशी पर चावल खाने की भूल हुई है, तो जीवन में जब भी अवसर मिले, आप जगन्नाथ पुरी की यात्रा करें.

दोष मुक्ति- महाप्रभु के श्रीमुख के दर्शन कर अपनी भूल के लिए प्रार्थना करने से एकादशी पर चावल खाने से उत्पन्न हुआ दोष समाप्त माना जाता है. जगन्नाथ जी को 'अन्न ब्रह्म' का स्वामी माना जाता है, इसलिए उनके दरबार में अन्न से जुड़ी गलतियों की क्षमा मिल जाती है.

और क्या कर सकते हैं उपाय?

अगर पुरी जाना तुरंत संभव न हो, तो आप घर पर भी कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं. एकादशी दोष निवारण के लिए उस दिन या अगले दिन भगवान विष्णु के नामों का जाप करें. इसके अलावा अगले दिन (द्वादशी) को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को सफेद वस्तु (जैसे दूध या चीनी) का दान करना शुभ फलदायी होता है.

मकर संक्रांति 2026 मुहूर्त

मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्य का विशेष महत्व होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस मुहूर्त में किए गए स्नान और दान का कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है. पंचांग के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर पुण्यकाल दोपहर 3 बजकर 13 मिनट से लेकर 5 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. जबकि, इस दिन महापुण्यकाल का समय दोहर 3 बजकर 13 मिनट से 4 बजकर 58 मिनट तक रहेगा.

षट्तिला एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल मकर संक्रांति पर षट्तिला एकादशी का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है. एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को या नी आज 3 बजकर 17 मिनट से शुरू हो चुकी है. जबकि, इस तिथि का समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5 बजकर 52 मिनट पर होगी. इसके अलावा षट्तिला एकादशी का पारण 15 जनवरी को किया जाएगा.

