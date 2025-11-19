Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी? इस बार कब बन रहा है शुभ योग, जानें स्नान-दान का मुहूर्त

Makar Sankranti 2026 Date: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व को विशेष महत्व दिया गया है. इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब है 14 या 15 जनवरी को.
Makar Sankranti 2026 Date Time: मकर संक्रांति हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. यह नए वर्ष का पहला बड़ा त्योहार भी है, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है. बिहार और यूपी में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व, पंजाब व हरियाणा में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, जबकि असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है. यह त्योहार सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और कृषि से जुड़ा उत्सव भी है. सूर्य देव की उपासना, तिल-गुड़ का सेवन, पतंगबाजी और दान-पुण्य इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं. आइए जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी और स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है.
मकर संक्रांति का महत्व
इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं. मकर राशि शनि देव की मानी जाती है, और शनि-सूर्य को पिता-पुत्र का संबंध होने के बावजूद शत्रुता के भाव से जोड़ा गया है. मान्यता है कि इसी दिन सूर्य शनि से मिलने उनके घर (मकर राशि) जाते हैं. हर साल यह पर्व कभी 14 तो कभी 15 जनवरी को पड़ता है. ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि 2026 में यह कब मनाया जाएगा.
मकर संक्रांति 2026: तारीख और शुभ मुहूर्त
तारीख- बुधवार, 14 जनवरी 2026
पुण्यकाल- दोपहर 02:49 से शाम 05:45 बजे तक
महापुण्यकाल- दोपहर 02:49 से 03:42 बजे तक
स्नान-दान का महत्व
इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है. तिल, गुड़, खिचड़ी, गर्म कपड़े, कंबल, और अन्न दान का विशेष महत्व बताया गया है. यह कार्य पुण्य और पितृ तृप्ति दोनों प्रदान करता है.
क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति?
यह फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है. खगोलीय रूप से यह शीत संक्रांति के अंत और लंबे दिन शुरू होने की सूचना देता है. ज्योतिष के अनुसार इसी दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. कई राज्यों में यह दिन पतंग महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है. मकर संक्रांति का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है. महाभारत के अनुसार, भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर पड़े रहे और इसी काल में देह त्याग किया. एक अन्य कथा के अनुसार, इसी दिन गंगा जी राजा भगीरथ के पीछे-पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिली थीं.
