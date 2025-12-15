Advertisement
trendingNow13042180
Hindi Newsधर्मMakar Sankranti: साल 2026 में मकर संक्रांति कब? 14 या 15 जनवरी को, पता कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Makar Sankranti: साल 2026 में मकर संक्रांति कब? 14 या 15 जनवरी को, पता कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Makar Sankranti 2026 Date Niyam: मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है. आमतौर पर यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार तिथियों में बदलाव होने की वजह से 15 जनवरी को भी मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त और स्नान-दान से जुड़े नियम क्या हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Makar Sankranti: साल 2026 में मकर संक्रांति कब? 14 या 15 जनवरी को, पता कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Makar Sankranti 2026 Date: मकर संक्रांति का त्योहार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है. उत्तर भारत में मकर संक्रांति को खिचड़ी, माघी, लोहड़ी इत्यादि नामों से जाना जाता है. जबकि, दक्षिण भारत में इस पर्व को दक्षिणायण कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव दक्षिणायम से उत्तरायण होते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इसलिए उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है. इस पर्व की शुभता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाणों की शैय्या पर पड़े भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने तक इंतजार किया था. आमतौर पर मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है लेकिन कई बार तिथियों में भेद होने की वजह से 15 जनवरी को भी मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय क्या है और इस दिन स्नान-दान से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मकर संक्रांति 2026 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा. इस बार मकर संक्रांति की तिथि को लेकर पंचांग में कोई भेद नहीं है. मकर संक्रांति पर पुण्यकाल शाम 3 बजकर 13 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. जबकि, इस दिन महा पुण्यकाल शाम 3 बजकर 13 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. मकर संक्रांति के दिन दान करने के लिए ये दोनों मुहूर्त बेहद शुभ माने गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मकर संक्रांति पर किन चीजों का करें दान

तिल और गुड़ का दान- मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. तिल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तिल शरीर को शुद्ध करता है और आत्मा को ऊर्जावान बनाता है. गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है. सर्दियों में गुड़ का सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. इन दोनों का दान करने से शनि देव और सूर्य देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है।.

अन्न और खिचड़ी का दान- मकर संक्रांति के दिन अन्न दान को सभी दानों में सर्वोत्तम दान कहा गया है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति की आत्मा को तृप्त करता है. खिचड़ी बनाने में उपयोग होने वाले चावल, दाल, बाजरा और विशेष रूप से काले उड़द का दान मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभ माना जाता है. स्कंद पुराण के अनुसार, सच्चे मन से किया गया अन्न का दान हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है.

कपड़े और कंबल का दान- यह पर्व शीत ऋतु में आता है, इसलिए जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का दान करना महान सेवा कार्य माना जाता है. ऐसे में इस दिन कंबल, शॉल, स्वेटर और गर्म वस्त्र दान करना पुण्यदायी होता है. दान किए गए वस्त्र न सिर्फ शीतलहर से रक्षा करते हैं, बल्कि सेवा और करुणा की भावना को भी बढ़ाते हैं. यह दान व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि लाता है.

यह भी पढ़ें: शनि का रत्न नीलम इन 5 राशि वालों के लिए खतरनाक! बढ़ जाता है साढ़ेसाती का खतरा

धातु के बर्तन- मकर संक्रांति के अवसर पर बर्तनों का दान समृद्धि, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन तांबे, पीतल, चांदी और सोने के बर्तन का दान करना शुभ फलदायी होता है. तांबे और पीतल के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं. इन चीजों का दान घर में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल को बढ़ाता है.

गौदान या गौसेवा- हिंदू धर्म में गाय का दान (गौदान) सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है. गाय को माता का स्थान दिया गया है और शास्त्रों में गौदान का महत्व विस्तार से बताया गया है. अगर गौदान संभव न हो, तो किसी गौशाला में गाय के लिए चारा, गुड़ या आर्थिक सहायता (धन का दान) करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. मान्यता है कि गौदान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसकी आत्मा मोक्ष की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

makar sankranti 2026

Trending news

MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव