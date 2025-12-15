Makar Sankranti: साल 2026 में मकर संक्रांति कब? 14 या 15 जनवरी को, पता कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम

Makar Sankranti 2026 Date: मकर संक्रांति का त्योहार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है. उत्तर भारत में मकर संक्रांति को खिचड़ी, माघी, लोहड़ी इत्यादि नामों से जाना जाता है. जबकि, दक्षिण भारत में इस पर्व को दक्षिणायण कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव दक्षिणायम से उत्तरायण होते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इसलिए उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है. इस पर्व की शुभता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाणों की शैय्या पर पड़े भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने तक इंतजार किया था. आमतौर पर मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है लेकिन कई बार तिथियों में भेद होने की वजह से 15 जनवरी को भी मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय क्या है और इस दिन स्नान-दान से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मकर संक्रांति 2026 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा. इस बार मकर संक्रांति की तिथि को लेकर पंचांग में कोई भेद नहीं है. मकर संक्रांति पर पुण्यकाल शाम 3 बजकर 13 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. जबकि, इस दिन महा पुण्यकाल शाम 3 बजकर 13 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. मकर संक्रांति के दिन दान करने के लिए ये दोनों मुहूर्त बेहद शुभ माने गए हैं.

मकर संक्रांति पर किन चीजों का करें दान

तिल और गुड़ का दान- मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. तिल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तिल शरीर को शुद्ध करता है और आत्मा को ऊर्जावान बनाता है. गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है. सर्दियों में गुड़ का सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. इन दोनों का दान करने से शनि देव और सूर्य देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है।.

अन्न और खिचड़ी का दान- मकर संक्रांति के दिन अन्न दान को सभी दानों में सर्वोत्तम दान कहा गया है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति की आत्मा को तृप्त करता है. खिचड़ी बनाने में उपयोग होने वाले चावल, दाल, बाजरा और विशेष रूप से काले उड़द का दान मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभ माना जाता है. स्कंद पुराण के अनुसार, सच्चे मन से किया गया अन्न का दान हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है.

कपड़े और कंबल का दान- यह पर्व शीत ऋतु में आता है, इसलिए जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का दान करना महान सेवा कार्य माना जाता है. ऐसे में इस दिन कंबल, शॉल, स्वेटर और गर्म वस्त्र दान करना पुण्यदायी होता है. दान किए गए वस्त्र न सिर्फ शीतलहर से रक्षा करते हैं, बल्कि सेवा और करुणा की भावना को भी बढ़ाते हैं. यह दान व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि लाता है.

धातु के बर्तन- मकर संक्रांति के अवसर पर बर्तनों का दान समृद्धि, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन तांबे, पीतल, चांदी और सोने के बर्तन का दान करना शुभ फलदायी होता है. तांबे और पीतल के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं. इन चीजों का दान घर में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल को बढ़ाता है.

गौदान या गौसेवा- हिंदू धर्म में गाय का दान (गौदान) सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है. गाय को माता का स्थान दिया गया है और शास्त्रों में गौदान का महत्व विस्तार से बताया गया है. अगर गौदान संभव न हो, तो किसी गौशाला में गाय के लिए चारा, गुड़ या आर्थिक सहायता (धन का दान) करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. मान्यता है कि गौदान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसकी आत्मा मोक्ष की प्राप्ति होती है.

