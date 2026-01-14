Makar Sankranti 2026: मकर संक्राति के पर्व पर जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, नोट कर लें पूजा विधि!

Makar Sankranti 2026 Shubh Muhurat: मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को यानी आज मनाई जा रही है. यह पर्व तब मनाया जाता है जब सूर्य देव शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं. आज दोपहर 03:13 बजे सूर्यदेव धनु से निकलकर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे. इसके साथ ही उत्तरायण शुरू हो जाएगा और पुण्य काल भी शुरू हो जाएगा. पुण्यकाल में स्नान, दान और सूर्य आराधना करने का विशेष विधान है. मकर संक्रांति से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे. इस दिन तिल-गुड़ खाने का विधान है और खिचड़ी भी खाई जाती है. इस तरह से मकर संक्रांति का बहुत धार्मिक महत्व होता है. आइए इस दिन के स्नान दान पूजा विधि आदि के बारे में जानें.

मकर संक्रांति पर तिलांजलि

मकर संक्रांति पर तिलांजलि देने का बहुत महत्व है. इससे पितरों के लिए मोक्ष के रास्ते खुलते हैं. ऐसे में इस दिन बहती जलधारा में तिलांजलि देकर व पितरों का तर्पण करने का विधान है. ज्योतिषियों के अनुसार 14 जनवरी 2026 को दोपहर 03 बजकर 13 मिनट पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ऐसे में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होगी.

मकर संक्रांति 2026 कब है, जानें महत्व

मकर संक्रांति की तिथि: 14 जनवरी 2026

सूर्य का मकर राशि में गोचर: दोपहर 3:13 बजे

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:27 से लेकर सुबह 06:21 बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:43 से लेकर शाम 06:10 बजे तक.

सर्वार्थ व अमृत सिद्धि योगः सुबह 07:15 से लेकर जनवरी 15 की सुबह 03:03 तक.

मकर संक्रांति पर स्नान

स्नान करने से शरीर और मन शुद्ध होता है.

पुराने दोष और नकारात्मकता दूर होती है.

नदी में स्नान करने से स्नान का पुण्य बढ़ जाता है.

घर पर स्नान करते समय नहाने के पानी में गंगाजल मिलाने से गंगा स्नान का फल मिलता है.

स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें.

सूर्योदय के बाद शक्ति अनुसार दान आदि करें.

मकर संक्रांति पूजा विधि

ब्रह्म मुहूर्त में उठे और गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें.

सुविधा हो तो गंगा नदी या सरोवर में जातक स्नान करें.

आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें, इसके बाद पीले वस्त्र पहनें.

सूर्य देव को जल का अर्घ्य अर्पित करें व अंजलि में तिल लेकर बहती जलधारा में प्रवाह कर दें.

विधि विधान से सूर्य उपासना करें और सूर्य चालीसा का पाठ करें.

इसके बाद सूर्य आरती करें और सूर्य देव से प्रार्थना करें सुख, शांति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद दें.

अब आर्थिक स्थिति के अनुसार दान आदि करें.

