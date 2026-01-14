Advertisement
trendingNow13073695
Hindi Newsधर्मMakar Sankranti 2026: मकर संक्राति के पर्व पर जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, नोट कर लें पूजा विधि!

Makar Sankranti 2026: मकर संक्राति के पर्व पर जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, नोट कर लें पूजा विधि!

Makar Sankranti 2026 Puja Niyam and Daan: आज मकर संक्राति का पर्व है. इस दिन सूर्य देव की उपासना करने और स्नान-दान करने का विधान है. शुभ मुहूर्त में सही पूजा विधि से पूजा आराधना करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Makar Sankranti 2026
Makar Sankranti 2026

Makar Sankranti 2026 Shubh Muhurat: मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को यानी आज मनाई जा रही है. यह पर्व तब मनाया जाता है जब सूर्य देव शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं. आज दोपहर 03:13 बजे सूर्यदेव धनु से निकलकर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे. इसके साथ ही उत्तरायण शुरू हो जाएगा और पुण्य काल भी शुरू हो जाएगा. पुण्यकाल में स्नान, दान और सूर्य आराधना करने का विशेष विधान है. मकर संक्रांति से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे. इस दिन तिल-गुड़ खाने का विधान है और खिचड़ी भी खाई जाती है. इस तरह से मकर संक्रांति का बहुत धार्मिक महत्व होता है. आइए इस दिन के स्नान दान पूजा विधि आदि के बारे में जानें.

मकर संक्रांति पर तिलांजलि
मकर संक्रांति पर तिलांजलि देने का बहुत महत्व है. इससे पितरों के लिए मोक्ष के रास्ते खुलते हैं. ऐसे में इस दिन बहती जलधारा में तिलांजलि देकर व पितरों का तर्पण करने का विधान है. ज्योतिषियों के अनुसार 14 जनवरी 2026 को दोपहर 03 बजकर 13 मिनट पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ऐसे में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होगी.

मकर संक्रांति 2026 कब है,  जानें महत्व
मकर संक्रांति की तिथि: 14 जनवरी 2026
सूर्य का मकर राशि में गोचर: दोपहर 3:13 बजे
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:27 से लेकर सुबह 06:21 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:43 से लेकर शाम 06:10 बजे तक.
सर्वार्थ व अमृत सिद्धि योगः सुबह 07:15 से लेकर जनवरी 15 की सुबह  03:03 तक.

Add Zee News as a Preferred Source

मकर संक्रांति पर स्नान
स्नान करने से शरीर और मन शुद्ध होता है.
पुराने दोष और नकारात्मकता दूर होती है. 
नदी में स्नान करने से स्नान का पुण्य बढ़ जाता है.
घर पर स्नान करते समय नहाने के पानी में गंगाजल मिलाने से गंगा स्नान का फल मिलता है. 
स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें. 
सूर्योदय के बाद शक्ति अनुसार दान आदि करें.

मकर संक्रांति पूजा विधि

  • ब्रह्म मुहूर्त में उठे और गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें.

  • सुविधा हो तो गंगा नदी या सरोवर में जातक स्नान करें.

  • आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें, इसके बाद पीले वस्त्र पहनें.

  • सूर्य देव को जल का अर्घ्य अर्पित करें व अंजलि में तिल लेकर बहती जलधारा में प्रवाह कर दें.

  • विधि विधान से सूर्य उपासना करें और सूर्य चालीसा का पाठ करें.

  • इसके बाद सूर्य आरती करें और सूर्य देव से प्रार्थना करें सुख, शांति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद दें.

  • अब आर्थिक स्थिति के अनुसार दान आदि करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Astro Tips: शनिदोष छू नहीं पाएगा, कोयले के ये 3 अचूक उपाय कर लिया तो नहीं तड़पाएंगे शनिदेव!

और पढ़ें- इच्‍छा मृत्‍यु का वरदान फिर भी क्‍यों 58 दिन बाणों की शैय्या पर लेटे रहे भीष्‍म पितामह, क्यों मकर संक्रांति पर ही त्यागे प्राण?

और पढ़ें- Purvashada Nakshatra: अपने निर्णय पर कायम रहते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

makar sankranti 2026

Trending news

हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
Khelo India
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
telangana news hindi
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
Weather
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला