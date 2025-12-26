Advertisement
Hindi Newsधर्मMakar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति पर बन रहा अद्भुत संयोग, इन चीजों का दान करने से मिलेगी सफलता और समृद्धि का वरदान

Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति पर बन रहा अद्भुत संयोग, इन चीजों का दान करने से मिलेगी सफलता और समृद्धि का वरदान

मकर संक्रांति 2026 : मकर संक्रांति पर्व आने वाला है, जो कि साल 2026 का पहला बड़ा पर्व होगा. इस साल की मकर संक्रांति इसलिए बेहद खास है, क्‍योंकि इस दिन कई शुभ योगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है. जिसमें एक योग तो विशेष है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:57 AM IST
Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति पर बन रहा अद्भुत संयोग, इन चीजों का दान करने से मिलेगी सफलता और समृद्धि का वरदान

Makar Sankranti 2206 : हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व को बहुत महत्‍व दिया गया है. इस दिन से सूर्य उत्‍तरायण होते हैं. भीष्‍म पितामह ने 58 दिन तक बाणों की शैय्या पर लेटकर मकर संक्रांति का इंतजार किया था, ताकि इस दिन सूर्य के उत्‍तरायण होने पर वे प्राण त्‍याग सकें और मोक्ष प्राप्‍त कर सकें. मकर संक्रांति पर्व तब मनाते हैं जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आते हैं. सूर्य हर राशि में 1 महीने रहते हैं. हर साल 14 जनवरी या 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं. इसलिए मकर संक्रांति कभी 14 जनवरी को और कभी 15 जनवरी को मनाई जाती है. साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी. साथ ही इस दिन बेहद शुभ योग बन रहे हैं. 

मकर संक्रांति 2026 तारीख और समय 

साल 2026 में सूर्य 14 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. लिहाजा 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. वहीं मकर संक्रांति पर स्‍नान के ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 बजे तक रहेगा. मकर संक्रांति का पुण्य काल दोपहर 3:13 बजे से शाम 5:45 बजे तक रहेगा. लिहाजा यह समय दान के लिए विशेष लाभदायी रहेगा. 

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

मकर संक्रांति पर शुभ योग 

14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पर 3 बेहद शुभ योग बन रहे हैं. 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी को मकर में सूर्य गोचर होगा. इससे मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्‍य राजयोग बनेगा. जो अपार धन-समृद्धि देने वाला योग है. इसके अलावा मकर संक्राति के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं. जिन्‍हें पूजा-पाठ, दान, नए काम की शुरुआत के लिए अत्‍यंत मंगलकारी माना गया है. ये योग सर्वार्थ सिद्धि योग 14 जनवरी की सुबह 7:15 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:03 बजे तक रहेंगे. इन योगों में किया गया स्नान और दान कई गुना ज्‍यादा फल देता है. 

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

शुभ योगों में करें इन चीजों का दान 

मकर संक्रांति के दिन शुभ योगों में उड़द दाल, चावल, मूंग की दाल, काले तिल, गुड़, तांबे के बर्तन, ऊनी कपड़े, अनाज आदि का गरीबों को दान करें. ऐसा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है. जिससे जीवन में सफलता, यश मिलता है. साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जो घर में सुख-समृद्धि लाता है और परेशानियों से बचाता है. 

यह भी पढ़ें : वृश्चिक राशि वालों को पैसे कमाने के मिलेंगे नए-नए मौके, पूरे महीने होगी मौज, पढ़ें जनवरी राशिफल 2026

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

