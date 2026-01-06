Advertisement
Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा. इस दिन पोंगल, बिहू, उत्‍तरायण, खिचड़ी पर्व विभिन्‍न राज्‍यों में मनाया जाता है. यह बेहद पवित्र दिन होता है और इस दिन वो काम करने से बचना चाहिए, जो गरीबी, असफलता और नकारात्‍मकता का कारण बनते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:52 AM IST
Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व को विशेष माना गया है. क्‍योंकि इसका धार्मिक और ज्‍योतिषीय महत्‍व है. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं. साथ ही सूर्य उत्‍तरायण भी होते हैं. इसके अलावा मकर संक्रांति ऐसा पर्व है जो लगभग पूरे देश में मनाया जाता है. हालांकि इस पर्व के अलग-अलग राज्‍यों में नाम अलग-अलग हैं. इस साल सूर्य का मकर में गोचर 14 जनवरी को हो रहा है इसलिए 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर संक्रांति मनाई जाती है. वरना कई बार 15 जनवरी को सूर्य गोचर होने के कारण एक दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है. मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने, दान करने की परंपरा है. साथ ही कुछ अन्‍य नियमों का पालन भी करना होता है. 

मकर संक्रांति के दिन ना करें ये काम 

- मकर संक्रांति का दिन बेहद पवित्र होता है. इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्‍नान करना चाहिए या घर पर ही पवित्र नदियों के जल मिले पानी से नहाएं. लेकिन इस दिन बिना नहाए भोजन करने की गलती ना करें. ना ही सूर्योदय के बाद देर तक सोएं. वरना जीवन में गरीबी और नकारात्‍मकता बढ़ेगी. कामों में सफलता नहीं मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: मेहनत कर-करके दम निकल जाता है, तब इन बर्थडेट वालों को मिलती है सक्‍सेस, केतु करते हैं कबाड़ा!

- मकर संक्रांति के पवित्र दिन तामसिक भोजन ना करें. नशे-मांसाहार तो बिल्‍कुल ही ना करें. कोशिश करें कि इस दिन लहसुन-प्‍याज भी ना खाएं. वरना सूर्य दोष लगता है, जो व्‍यक्ति को तेजहीन, यशहीन, आलसी और आत्‍मविश्‍वासहीन बनाता है. बेहतर है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, तिल के लड्डू, गजक, दही-चूड़ा आदि का सेवन करें. 

- मकर संक्रांति के दिन तिल-गुड़, अनाज, गरम कपड़ों का दान करें. लेकिन इस दिन लोहे की चीजें, नमक का दान ना करें. ना ही दान का दिखावा करें. 

- मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्ध्‍य देने का बड़ा महत्‍व है क्‍योंकि यह पर्व सूर्य की पूजा का ही पर्व है. लिहाजा देर तक सोकर सूर्य को अर्घ्‍य देने से वंचित रहने की गलती ना करें. 

यह भी पढ़ें: कलियुग के राजा राहु की बढ़ी ताकत, युवावस्‍था में रहकर लुटाएंगे पैसा, अप्रैल 2026 तक 3 राशि वाले बनेंगे करोड़पति

- मकर संक्रांति के दिन किसी को खाली हाथ ना लौटाएं. जितनी सामर्थ्‍य हो उतनी मदद जरूर करें. भिखारी, साधु या जरूरतमंद को दान दें. 

- मकर संक्रांति के पवित्र दिन ना किसी से झूठ बोलें. ना क्रोध करें. मन में नकारात्‍मक विचार ना लाएं. वरना दान-पुण्‍य का फल नष्‍ट हो जाता है और जीवन में नकारात्‍मकता, गरीबी बढ़ती है. 

- यह प्रकृति की पूजा का पर्व है. नदियों को गंदा ना करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

makar sankranti 2026

