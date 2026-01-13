Advertisement
trendingNow13073022
Hindi Newsधर्मइच्‍छा मृत्‍यु का वरदान फिर भी क्‍यों 58 दिन बाणों की शैय्या पर लेटे रहे भीष्‍म पितामह, क्यों मकर संक्रांति पर ही त्यागे प्राण?

इच्‍छा मृत्‍यु का वरदान फिर भी क्‍यों 58 दिन बाणों की शैय्या पर लेटे रहे भीष्‍म पितामह, क्यों मकर संक्रांति पर ही त्यागे प्राण?

Makar Sankranti 2026 Bhishma Pitamah Katha: महाभारत युद्ध के बाद कौरवों और पांडवों के भीष्म पितामह ने बाणों बाणों की शय्या पर लेटे हुए अपनी इच्छा मृत्यु के लिए उत्तरायण यानी मकर संक्राति का दिन चुना. जानिए आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया. इसके पीछे का रहस्य क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Makar Sankranti 2026 Bhishma Pitamah Ki Katha
Makar Sankranti 2026 Bhishma Pitamah Ki Katha

Bhishma Pitamah Ki Katha Kya Hai: महाभारत का युद्ध समाप्त तो हुआ लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर पितामह भिष्म अपनी मृत्यु के लिए एक एक दिन गिन रहे थे. भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों की शैय्या पर लेटे रहे और 'इच्छा मृत्यु' के वरदान के तहत उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे. मृत्यु के लिए इसी दिन को चुनाने के पीछे का क्या कारण क्या था. आइए इसका धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य इस कड़ी में जानें.

सूर्य का उत्तरायण
शास्त्रों के अनुसार, साल का एक भाग उत्तरायण और दूसरा भाग दक्षिणायन में बंटा है. जब सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है. जिसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है. सूर्य का उत्तरायण वाला दिन'देवताओं का दिन' कहा गया और 'देवताओं की रात दक्षिणायन को माना गया है. मान्यताओं के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह सीधे बैकुंठ धाम पहुंचता है यानी जीवन चक्र को पार करके मोक्ष का रास्ता पा लेता है.

भिष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए क्यों चुना उत्तरायण
जहां तक भिष्म पितामह की बात करें तो जब वो तीरों की शैय्या पर लेते तब दक्षिणायन था और वे जानते थे शास्त्रों के अनुसार प्राण त्यागने के लिए सही समय नहीं है. वे जानते थे कि अगर बैकुंठ धाम पहुंचना है तो प्राण त्यागने के लिए सूर्य देव को उत्तरायण में होना चाहिए. हुआ भी वही, मकर संक्रांति पर सूर्य देव के उत्तरायण होते ही भिष्म पितामह की आत्मा परमागति को प्राप्त हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और फिर इच्छा मृत्यु का वरदान
भीष्म पितामह ने अपने पिता राजा शांतनु के लिए के लिए दो कठोर प्रतिज्ञा की, एक तो ये कि कभी भी वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और दूसरा ये कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे. उनके इस कठिन प्रतिज्ञा और पितृ प्रेम से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें 'इच्छा मृत्यु' का वरदान दिया. इस वरदान का प्रताप था कि पितामह ने सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण होने पर अपनी इ्च्छआ से मृत्यु को प्राप्त हुए. 

क्या इस रहस्य को जानते हैं.
भीष्म पितामह ने तीरों की शैय्या पर रहते हुए ही 'राजधर्म' और 'विष्णु सहस्त्रनाम' का उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया. उनकी इच्छा थी की जब वे अपने प्राण त्यागे तो ज्ञान से भरे रहें और चेतन अवस्था में रहें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- Mool Nakshatra: नियम और सिद्धांतों के पक्के होते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें-क्या है खडेश्वर तपस्या का रहस्य, सालों तक एक ही पैर पर खड़े होकर नागा साधु करते हैं कठिन तप!

और पढ़ें-शुभ फलों की प्राप्ति के लिए करें मधुराष्टकम् का पाठ, अधरं मधुरं वदनं मधुरंनयनं मधुरं...

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

makar sankranti 2026

Trending news

सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
General Upendra Dwivedi
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम