Bhishma Pitamah Ki Katha Kya Hai: महाभारत का युद्ध समाप्त तो हुआ लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर पितामह भिष्म अपनी मृत्यु के लिए एक एक दिन गिन रहे थे. भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों की शैय्या पर लेटे रहे और 'इच्छा मृत्यु' के वरदान के तहत उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे. मृत्यु के लिए इसी दिन को चुनाने के पीछे का क्या कारण क्या था. आइए इसका धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य इस कड़ी में जानें.

सूर्य का उत्तरायण

शास्त्रों के अनुसार, साल का एक भाग उत्तरायण और दूसरा भाग दक्षिणायन में बंटा है. जब सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है. जिसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है. सूर्य का उत्तरायण वाला दिन'देवताओं का दिन' कहा गया और 'देवताओं की रात दक्षिणायन को माना गया है. मान्यताओं के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह सीधे बैकुंठ धाम पहुंचता है यानी जीवन चक्र को पार करके मोक्ष का रास्ता पा लेता है.

भिष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए क्यों चुना उत्तरायण

जहां तक भिष्म पितामह की बात करें तो जब वो तीरों की शैय्या पर लेते तब दक्षिणायन था और वे जानते थे शास्त्रों के अनुसार प्राण त्यागने के लिए सही समय नहीं है. वे जानते थे कि अगर बैकुंठ धाम पहुंचना है तो प्राण त्यागने के लिए सूर्य देव को उत्तरायण में होना चाहिए. हुआ भी वही, मकर संक्रांति पर सूर्य देव के उत्तरायण होते ही भिष्म पितामह की आत्मा परमागति को प्राप्त हुई.

भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और फिर इच्छा मृत्यु का वरदान

भीष्म पितामह ने अपने पिता राजा शांतनु के लिए के लिए दो कठोर प्रतिज्ञा की, एक तो ये कि कभी भी वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और दूसरा ये कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे. उनके इस कठिन प्रतिज्ञा और पितृ प्रेम से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें 'इच्छा मृत्यु' का वरदान दिया. इस वरदान का प्रताप था कि पितामह ने सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण होने पर अपनी इ्च्छआ से मृत्यु को प्राप्त हुए.

क्या इस रहस्य को जानते हैं.

भीष्म पितामह ने तीरों की शैय्या पर रहते हुए ही 'राजधर्म' और 'विष्णु सहस्त्रनाम' का उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया. उनकी इच्छा थी की जब वे अपने प्राण त्यागे तो ज्ञान से भरे रहें और चेतन अवस्था में रहें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

