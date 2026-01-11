Makar Sankranti Kab Hai : मकर संक्रांति पर्व स्नान, दान, तिल-गुड़ और खिचड़ी के बिना अधूरा है. मकर संक्रांति को खिचड़ी खाने, खिचड़ी का दान करने का इतना महत्व है कि इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं. जानिए इस साल मकर संक्रांति कब है और इस दिन किन 3 देवताओं को खिचड़ी का भोग लगाना बहुत शुभ फल देता है.
Makar Sankranti Kab Hai 2026 : इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है. इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने और खिचड़ी खाने का बड़ा महत्व है. इस दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाई जाती है, जिसका संबंध शनि देव से है. मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. इसलिए इस दिन खिचड़ी खाई जाती है और गरीबों को खिचड़ी दान की जाती है. लेकिन इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन 3 देवताओं को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं. इसके बाद ही खिचड़ी का दान और सेवन करें. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है. देवी-देवताओं की कृपा से सारे काम सफल होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं. भाग्य का साथ मिलता है.
मकर संक्रांति पर देवताओं को अर्पित करें खिचड़ी
मकर संक्रांति पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें, सूर्य देव को अर्ध्य दें. इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य देव और शनि देव की पूजा की जाती है. पूजा में तीनों देवी-देवताओं को उड़द की दाल, चावल, सब्जियों और घी से बनी खिचड़ी अर्पित करें.
भगवान विष्णु - मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें, तिल-गुड़ आदि मिठाइयों के साथ खिचड़ी का भ्भोग लगाएं. ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है. जिंदगी में तरक्की मिलने के योग बनते हैं. साथ ही विष्णु जी की पूजा कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती है, जो कि सुख, सौभाग्य, ज्ञान के कारक ग्रह हैं.
सूर्य देव - मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य देव की उपासना का पर्व है. सूर्य के मकर में गोचर करने पर ही मकर संक्रांति मनाते हैं. इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ-साथ पूजा करें और खिचड़ी अर्पित करें. इससे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होकर यश, सफलता और सम्मान दिलाता है.
शनिदेव - सूर्य देव के पुत्र शनि देव हैं लेकिन पिता-पुत्र के बीच शत्रुता का भाव है. मकर संक्रांति के दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में आते हैं. यह दिन सूर्य देव के साथ-साथ शनि देव को प्रसन्न करने का दिन होता है. उड़द की दाल का संबंध शनि से है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन उड़द दाल की खिचड़ी बनाई-खाई जाती है. मकर संक्रांति के दिन शनि देव की पूजा करके उन्हें खिचड़ी का भोग लगाएं. इससे कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और धन-सफलता मिलेगी.
