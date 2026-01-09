Makar Sankranti 2026 : सूर्य की उपासना का पर्व मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने, दान करने और तिल-गुड़, खिचड़ी खाने की परंपरा है. यह पर्व प्रकृति की पूजा करने उसे धन्‍यवाद कहने का पर्व है. अलग-अलग राज्‍यों में मकर संक्रांति पर्व अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है.

इसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है. नाम भले ही अलग हैं लेकिन यह पर्व सूर्य की उपासना करने और दान-पुण्‍य करने की मूल भावना समेटे है. इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति है. दरअसल, कई बार सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है.

मकर संक्रांति पर स्‍नान-दान का मुहूर्त

साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा. वहीं स्‍नान के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजकर 51 मिनट से 5 बजकर 44 मिनट तक है. यानी कि मकर संक्रांति पर स्‍नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में करीब 53 मिनट का समय मिलेगा.

इस दिन का पुण्य काल दोपहर 03:13 बजे से आरंभ होगा. वहीं महा पुण्य काल दोपहर 03:13 बजे से शाम 04:58 बजे तक रहेगा. पुण्‍यकाल में किए गए दान का कई गुना ज्‍यादा फल मिलता है.

मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व

मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्‍नान करने का बड़ा महत्‍व है. इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं. उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है. इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है.

इतना ही नहीं उत्तरायण में मृत्‍यु होने पर मोक्ष मिलता है, व्‍यक्ति को जन्‍म-मृत्‍यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. इसलिए भीष्‍म पितामह ने प्राण त्‍यागने के लिए बाणों की शैय्या पर लेटकर 58 दिन तक सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था.

इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन नई फसल आने की खुशी मनाई जाती है. किसान मकर संक्रांति के दिन प्रकृति और सूर्य को अच्‍छी फसल के लिए धन्‍यवाद देते हैं. यह पर्व दान के बिना अधूरा है. मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का अक्षय फल प्राप्‍त होता है. इस दिन जरूरतमंदों को तिल, गुड़, गरम कपड़ों, अनाज, धन आदि का सामर्थ्‍यअनुसार दान करें.

