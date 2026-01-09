Advertisement
Makar Sankranti 2026 : इस साल मकर संक्रांति पर एक दुर्लभ योग बन रहा है. मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी है, जिससे लोग इस चिंता में हैं कि अब संक्रांति के दिन चावल वाली खिचड़ी कैसे खाएंगे, क्‍योंकि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:11 AM IST
Makar Sankranti on Ekadashi 2026 : 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा. इसी दिन माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे ष‍टतिला एकादशी कहते हैं. षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु को तिल का भोग लगाया जाता है, तिल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, तिल का दान किया जाता है. वहीं मकर संक्रांति के दिन भी तिल-गुड़ खाने और दान करने का विधान है. लेकिन इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाती है. इस दिन चावल, उड़द की दाल, घी और सब्जियों से बनी खिचड़ी खाने से सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्‍त होती है. इसलिए मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहते हैं. लेकिन इस साल इसी खिचड़ी खाने पर संकट पैदा हो गया है. 

एकादशी के दिन कैसे खाएं खिचड़ी?  

एकादशी तिथि के दिन चावल खाना निषिद्ध है. जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वे भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करते हैं. लेकिन इस साल मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी है. ऐसे में लोग असमंजस में हैं कि अब मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द दाल की खिचड़ी कैसे खाएं और कैसे इस त्‍योहार की ये महत्‍वपूर्ण परंपरा निभाएं. 

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा सूर्य का अरुण के साथ नवपंचम राजयोग, 4 राशि वाले दोनों हाथ से समेटेंगे पैसा, जीवन में आएंगी खुशियां

इसे लेकर 2 तरह के विकल्‍प ज्‍योतिषाचार्य और धर्म-शास्‍त्रों की जानकारों द्वारा दिए जा रहे हैं. पहला तर्क तो यह है कि बड़े पर्व-त्‍योहार के दिन यदि ऐसी कोई अड़चन आए तो मानना अनिवार्य नहीं होता है. यानी कि साल में एक बार आने वाले मकर संक्रांति पर्व को पूरे विधि-विधान से मनाने के लिए खिचड़ी यानी कि चावल का सेवन किया जा सकता है. 

वहीं जो लोग एकादशी के दिन चावल ना खाने का नियम पालते हैं, उनके लिए एक विकल्‍प यह भी है कि वे 14 जनवरी की शाम 05.52 बजे के बाद खिचड़ी का दान करें और खिचड़ी का सेवन करें. क्‍योंकि एकादशी तिथि 13 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 17 मिनट से 14 जनवरी की शाम 05 बजकर 52 मिनट तक है. ऐसे में शाम को एकादशी तिथि समाप्‍त होने के बाद वे चावल का सेवन कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: 7 दिन में 4 ग्रह-गोचर, तूफान मचा देगा ये हफ्ता, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

23 साल पहले भी बना था ऐसा संयोग 

जानकारों के मुताबिक साल 2003 में भी ऐसा संयोग बना था, जब मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी तिथि पड़ी थी. उसके बाद साल 2026 में मकर संक्रांति के दिन एकादशी तिथि आई है. यह दुर्लभ संयोग होने के कारण मकर संक्रांति के दिन किए गए दान-पुण्‍य का कई गुना ज्‍यादा फल प्राप्‍त होगा. 

यह भी पढ़ें: महीने के 30 दिन में सबसे ज्‍यादा ताकतवर मानी गई है ये तारीख, इस दिन पैदा हुए लोग करते हैं दुनिया पर राज

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

Shraddha Jain

makar sankranti 2026

