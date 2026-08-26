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मेहंदी के डिजाइन में भगवान का चित्र बनवाना शुभ या अशुभ, कजरी तीज से पहले जान लें नहीं तो लग सकता है भारी दोष

Mehndi Design Astro Tips: मेहंदी के डिजाइन में भगवान का चित्र बनवाना शुभ होता है या अशुभ, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इन बारे में आइए इस लेख में जानें ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 26, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:53 AM IST
मेहंदी के डिजाइन में भगवान का चित्र बनवाना शुभ या अशुभ, कजरी तीज से पहले जान लें नहीं तो लग सकता है भारी दोष
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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