/मेहंदी के डिजाइन में भगवान का चित्र बनवाना शुभ या अशुभ, कजरी तीज से पहले जान लें नहीं तो लग सकता है भारी दोष

तीज त्योहार पर हाथों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है. हाथों में मेहंदी लगाना पुरानी परंपराओं में से एक जिसे लेकर कई धार्मिक नियम भी बताए गए हैं. जैसे कि आप अपने हाथ पर किस तरह की डिजाइन लगा रही हैं या किस तरह की डिजाइन भूलकर भी न लगाएं. 31 अगस्त को कजरी तीज पर्व मनाया जाएगा. इस पर्व पर महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी रचाती हैं. आजकल महिलाएं हथेली पर भगवान के चित्र या आकृतियां भी बनवाने लगी हैं. आइए यहां जानें कि हाथों में मेंहंदी से भगवान के चिह्न बनाना शुभ होता है या अशुभ.