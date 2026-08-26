/मेहंदी के डिजाइन में भगवान का चित्र बनवाना शुभ या अशुभ, कजरी तीज से पहले जान लें नहीं तो लग सकता है भारी दोष

तीज त्योहार पर हाथों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है. हाथों में मेहंदी लगाना पुरानी परंपराओं में से एक जिसे लेकर कई धार्मिक नियम भी बताए गए हैं. जैसे कि आप अपने हाथ पर किस तरह की डिजाइन लगा रही हैं या किस तरह की डिजाइन भूलकर भी न लगाएं. 31 अगस्त को कजरी तीज पर्व मनाया जाएगा. इस पर्व पर महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी रचाती हैं. आजकल महिलाएं हथेली पर भगवान के चित्र या आकृतियां भी बनवाने लगी हैं. आइए यहां जानें कि हाथों में मेंहंदी से भगवान के चिह्न बनाना शुभ होता है या अशुभ.
धार्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो मेहंदी से हथेली या पैरों पर भगवान के चित्र बनवाना अशुभ माना गया है. वैसे तो महिलाएं भक्ति भाव में तीज या करवा चौथ व्रत से लेकर सावन या शादियों में शिव-पार्वती, गणेश जी या श्रीकृष्ण की आकृति बनवा लेती हैं लेकिन सनातन धर्म के नियमों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं. ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है और फिर उसके अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं जिससे परेशानियां बढ़ने लगती हैं. इस तरह के मेहंदी डिजाइन लगवाने से दोष भी लग सकता है.
हाथों में मेहंदी लगाने का मतलब ये है कि कुछ दिनों तक इसका रंग बना रहेगा. जब इन्हीं हाथों से झूठे बर्तन धोया जाएगा, सफाई की जाएगी, बाथरूम जाना होगा तब हाथ अशुद्ध भी होगा. जिससे भगवान का अपमान होगा. हाथों में बने भगवान जी के चित्र में भी गंदगी या अशुद्ध चीजें लगती रहेंगी. जिससे नकारात्मकता बड़ सकती है और भगवान नाराज हो सकते हैं.
पैरों पर अगर मेहंदी लगवा रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की आकृति तो न ही बनवाएं क्योंकि शरीर को साफ करता हुआ पानी आखिर में पैरों से ही उतरता है. जो पैरों में बनें भगवान जी की डिजाइन से होकर भी गुजरेगा. ऐसा होने से बड़ा दोष लग सकता है. ऐसा करने से भारी पाप भी लग सकता है.
मेहंदी जब धीरे-धीरे छूटने लगती है तो भगवान के चित्र का भी एक-एक भाग मिटता जाता है. जिससे चित्र खंडित होती रहती है. शास्त्रों में खंडित मूर्तियों या चित्रों को रखना या उनको देखना अशुभ होता है. इससे जीवन में बाधाएं तो आती ही हैं, इसके साथ ही कामों में रुकावटें भी आती हैं. तो ऐसी मूर्ति या चित्र को देखना वर्जित माना जाता है.
भगवान की डिजाइन वाली मेहंदी लगाने के बाद जब मेहंदी सूख जाती है तो उसे छुड़ाते हैं और पानी से हाथ धो लेते हैं. हाथ से छुटी मेहंदी या तो इधर-उधर बिखरी रहती है या फिर धोकर नाली में जाती है. ऐसी स्थिति इसे भगावन का अपमान माना जाएग.
ऐसे में भगवान के सजीव चित्र बनाने के बजाय अगर कलश, शंख, कमल के फूल, डमरू, हंस या दीपक जैसी आकृतियां बनाएं तो ये शुभ भी होंगे और सुंदर भी होंगे. पारंपरिक बेल वाला डिजाइन, फूल-पत्ती, मोर और शहनाई जैसे डिजाइन भी बना सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)