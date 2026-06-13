शादी, गृहप्रवेश और नए काम की शुरुआत करने जैसे मांगलिक कार्यों के लिए इंतजार खत्म होने को है. 15 जून 2026 को मलमास खत्म हो जाएगा, जिससे एक महीने से मांगलिक कार्यों पर लगी रोक भी हट जाएगी.
हालांकि 15 जून के बाद भी शादी, गृहप्रवेश, मुंडन आदि के लिए कुछ ही मुहूर्त मिलेंगे क्योंकि गुरु अस्त होने और उसके बाद चातुर्मास लगने से एक बार फिर शुभ-मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे. जानिए इस दौरान कब-कब मुहूर्त हैं.
15 जून को मलमास यानि अधिकमास के खत्म के बाद शादी का पहला मुहूर्त 21 जून को है. जून में विवाह के लिए 8 मुहूर्त हैं, वहीं जुलाई में केवल 4 दिन ही शहनाई बजेगी.
21 जून 2026 रविवार: शुभ विवाह मुहूर्त सुबह 09:31 बजे से 11:21 बजे तक
22 जून 2026 सोमवार: शुभ विवाह मुहूर्त सुबह 10:31 बजे से 23 जून की सुबह 05:24 बजे तक
23 जून 2026 मंगलवार: शुभ विवाह मुहूर्त सुबह 05:24 बजे से 10:13 बजे तक
24 जून 2026 बुधवार: शुभ विवाह मुहूर्त दोपहर 01:59 बजे से 25 जून को 05:25 बजे तक
25 जून 2026 गुरुवार: शुभ विवाह मुहूर्त सुबह 05:25 बजे से सुबह 07:08 बजे तक
26 जून 2026 शुक्रवार: शुभ विवाह मुहूर्त शाम 07:16 बजे से 27 जून की सुबह 05:25 बजे तक
27 जून 2026 शनिवार: शुभ विवाह मुहूर्त सुबह 05:25 बजे से रात 10:11 बजे तक
29 जून 2026 सोमवार: शुभ विवाह मुहूर्त शाम 04:16 बजे से 30 जून को सुबह 04:03 बजे तक
1 जुलाई 2026 बुधवार: शुभ विवाह मुहूर्त सुबह 06:51 बजे से शाम 04:04 बजे तक
6 जुलाई 2026 सोमवार: शुभ विवाह मुहूर्त देर रात 01:41 बजे से 7 जुलाई की सुबह 05:29 बजे तक
7 जुलाई 2026 मंगलवार: शुभ विवाह मुहूर्त सुबह 05:29 बजे से दोपहर 02:31 बजे तक
11 जुलाई 2026 शनिवार: शुभ विवाह मुहूर्त देर रात 12:05 बजे से 12 जुलाई की सुबह 05:32 बजे तक
24 जून 2026, बुधवार : सुबह 05:25 बजे से दोपहर 01:59 बजे तक
26 जून 2026, शुक्रवार : रात 10:22 बजे से 27 जून की सुबह 05:25 बजे तक
27 जून 2026, शनिवार : सुबह 05:25 बजे से रात 10:11 बजे तक
1 जुलाई 2026, बुधवार : सुबह 06:51 बजे से 2 जुलाई की सुबह 05:27 बजे तक
2 जुलाई 2026, गुरुवार : सुबह 05:27 बजे से सुबह 09:27 बजे तक
6 जुलाई 2026, सोमवार : शाम 04:07 बजे से 7 जुलाई 05:29 बजे
15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 गुरु अस्त रहेंगे, जिससे कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य नहीं होंगे. वहीं इसके बीच 25 जुलाई से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाएगा, जिससे नवंबर तक के लिए अन्य मांगलिक कार्य नहीं होंगे.
(Disclaimer- यहां दी गई जानकारी सामान्य धार्मिक मान्यताओं और पंचांग आधारित गणनाओं पर आधारित है. इसकी सटीकता के लिए संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा. यह सामग्री केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है.)