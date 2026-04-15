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Hindi Newsधर्मखरमास खत्‍म, अब मलमास की बारी; इस 1 महीने इन बातों का रखें खास ध्यान, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

खरमास खत्‍म, अब मलमास की बारी; इस 1 महीने इन बातों का रखें खास ध्यान, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

Malmas 2026 Niyam: हिंदू धर्म में खरमास, मलमास, चातुर्मास ये वो महीने हैं जिसमें शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. 14 अप्रैल को खरमास खत्‍म हो गया है लेकिन अब मई से मलमास शुरू होगा. जानिए इस दौरान क्‍या करें और क्‍या न करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:41 PM IST
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मलमास कब से है और इस दौरान क्‍या करना चाहिए, क्‍या नहीं करना चाहिए.
मलमास कब से है और इस दौरान क्‍या करना चाहिए, क्‍या नहीं करना चाहिए.

Malmas 2026 Start Date: सनातन धर्म में हर काम के लिए शुभ-अशुभ समय देखा जाता है. ताकि कार्य का शुभ फल मिले. वहीं साल के कुछ महीने जैसे- खरमास, मलमास और चातुर्मास में शादी, गृहप्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत करना वर्जित है. वहीं राहुकाल-भद्राकाल में कोई काम नहीं किया जाता है. अभी 14 अप्रैल 2026 को सूर्य के मीन राशि से निकलते ही खरमास खत्‍म हुआ है. वहीं अब 17 मई 2026 से मलमास शुरू होगा, जो कि 15 जून 2026 तक चलेगा. धर्म-शास्‍त्रों में मलमास के लिए नियम बताए गए हैं, जिनका पालन जरूरी है.  

खरमास और मलमास में अंतर 

जब सूर्य गुरु की राशि (धनु और मीन) में होते हैं तो उस समय को खरमास कहते हैं. साल में 2 बार एक-एक महीने का खरमास होता है. वहीं मलमास 3 साल में एक बार आता है. मलमास चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच आए 33 दिनों के अंतर को पाटने के लिए होता है. साल 2026 में मलमास पड़ रहा है. इसे अधिकमास और पुरुषोत्‍तम मास भी कहते हैं. मलमास जिस महीने के बीच में आता है, वह महीना 2 माह का होता है. जैसे- इस साल मलमास ज्‍येष्‍ठ मास के बीच आ रहा है, जिससे ज्‍येष्‍ठ मास 2 महीने का हो जाएगा. 

(यह भी पढ़ें: मंगल बुध की खास युति, इन 4 राशियों का बढ़ेगा पैसा और पावर, मुश्किल काम भी होंगे आसान)

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मलमास में न करें ये काम 

- मलमास में कोई भी शुभ कार्य जैसे- सगाई, शादी, जनेऊ, मुंडन, गृहप्रवेश आदि कार्य न करें. 

- मलमास में नए काम या व्‍यापार की शुरुआत न करें. मलमास में नया घर-गाड़ी खरीदने से भी बचना चाहिए. न ही गृहनिर्माण की शुरुआत करें. 

- यहां तक कि मलमास में कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता. न ही मलमास में व्रत का उद्यापन करना चाहिए. 

- मलमास के देवता भगवान विष्‍णु हैं इसलिए इसे पुरुषोत्‍तम मास भी कहते हैं (भगवान विष्‍णु का एक नाम पुरुषोत्‍तम भी है). इसलिए इस महीने में न तो तामसिक चीजों का सेवन करें. न नशा करें. 

(यह भी पढ़ें: अप्रैल के बाकी 15 दिन: किन राशियों के लिए शुभ, किन्‍हें होगा नुकसान? ज्‍योतिषाचार्य से जानें भविष्‍यफल)  

मलमास में जरूर करें ये काम 

- मलमास में भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा करें, साथ ही तुलसी की भी पूजा करें. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न होकर सुख-समृद्धि देती हैं. 

- मलमास में विष्‍णु सहस्‍त्रनाम का पाठ करें. भगवान विष्‍णु के मंत्र 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करें. 

- मलमास में गरीब-जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें. 

(यह भी पढ़ें: 2032 तक इस राशि पर रहेगी शनि साढ़ेसाती, इन लोगों पर भी असर, क्‍या आप भी हैं शामिल?)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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