Vastu Tips for Puja Paath: धार्मिक मान्यताओं में मंदिर का विशेष स्थान है. लोग वहां आशीर्वाद लेने, शांति और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए जाते हैं. लेकिन जितना महत्वपूर्ण मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का तरीका है, उतना ही महत्वपूर्ण मंदिर से लौटते समय कुछ नियमों का पालन करना भी माना जाता है. वास्तु शास्त्र और धर्मग्रंथों में वर्णित इन नियमों का उद्देश्य व्यक्ति को नकारात्मकता से बचाना और प्राप्त आशीर्वाद को लंबे समय तक बनाए रखना है. यदि कोई इन बातों की अनदेखी करता है तो माना जाता है कि उसकी किस्मत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मंदिर से लौटते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

1. सीधा घर लौटना

मंदिर से आशीर्वाद लेने के बाद सीधे घर लौटना शुभ माना जाता है. रास्ते में अनावश्यक ठहराव, बाजार घूमना या नकारात्मक स्थानों पर जाना ऊर्जा को कमजोर करता है. सीधे घर जाकर पूजा स्थल पर प्रसाद चढ़ाना और परिवार के साथ बांटना घर में सकारात्मकता लाता है.

2. प्रसाद का महत्व

मंदिर से लौटते समय प्रसाद को साफ-सुथरे ढंग से संभालकर रखना चाहिए. इसे जमीन पर या गंदी जगह पर न रखें. घर पहुंचकर पहले परिवार के साथ बांटे, फिर स्वयं ग्रहण करें. माना जाता है कि प्रसाद बांटने से घर में समृद्धि और आपसी प्रेम बढ़ता है. वरना देवी-देवता नाराज हो जाते हैं और कई मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं.

3. पैर धोकर प्रवेश करना

मंदिर से लौटकर घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ-पैर धोना आवश्यक है. इससे बाहर की धूल-मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती. कई धार्मिक ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख है कि स्वच्छता ही आध्यात्मिकता का पहला कदम है.

4. पवित्रता बनाए रखना

मंदिर से लौटते समय हल्के-फुल्के मज़ाक, गाली-गलौज या क्रोध जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए. यह माना जाता है कि ऐसी नकारात्मक भावनाएँ मंदिर से मिली सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं. शांत मन और अच्छे विचारों के साथ लौटना अधिक शुभ है. जिन घरों में झगड़े-कलह होते हैं, महिलाओं का सम्‍मान नहीं किया जाता है, वहां मां लक्ष्‍मी कभी नहीं ठहरती हैं.

5. दान-पुण्य की उपेक्षा न करें

मंदिर से लौटते समय यदि आपने वहां दान किया है, तो मन में गर्व या अहंकार न रखें. दान हमेशा निःस्वार्थ भाव से करना चाहिए. वहीं, यदि दान नहीं कर पाए तो घर लौटकर किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करें.

6. रास्ते में अशुभ वस्तुओं से बचें

कई बार मंदिर से लौटते समय लोग राह में पड़े फूल, नारियल या पूजा सामग्री उठा लेते हैं. यह अशुभ माना जाता है. ऐसी वस्तुएँ किसी और की आस्था का हिस्सा होती हैं, उन्हें छूना या घर लाना नकारात्मक परिणाम ला सकता है.

7. मोबाइल और बातचीत का ध्यान

मंदिर से लौटते समय अत्यधिक मोबाइल पर बात करना या हंसी-मजाक करना भी उचित नहीं माना जाता. यह क्षण गंभीरता और शांति का होता है. कोशिश करें कि घर पहुंचने तक मन ही मन भगवान का स्मरण करें. तभी मंदिर जाने का पूरा फायदा उठा पाएंगे.

8. मन में आभार

घर लौटते समय मन में ईश्वर के प्रति आभार रखना सबसे महत्वपूर्ण नियम है. केवल इच्छाएं मांगना ही नहीं, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना भी जरूरी है. यह भावना किस्मत को संवारती है और जीवन में संतोष लाती है.

9. घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाना

मंदिर से लौटने के बाद घर आकर पूजा स्थल पर दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. यह ईश्वर के आशीर्वाद को स्थायी करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने का माध्यम है. दीपक जलाने से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है.

10. झगड़े और बहस से बचें

कभी-कभी मंदिर से लौटने के बाद घर पर अनावश्यक बहस या झगड़ा हो जाता है. यह बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है. धार्मिक मान्यता है कि मंदिर से मिली शांति ऐसे झगड़ों से तुरंत नष्ट हो जाती है. इसलिए कोशिश करें कि कम से कम उस दिन घर का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहे.

