वहीं, 4 जुलाई 2026 से पहले या 22 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 के बीच में पश्चिम दक्षिण समुद्र तट क्षेत्र में अथवा पूर्वी भारत अथवा पूर्वोत्तर भारत में कुछ राजनीतिक संघर्ष अथवा तनाव देखने को मिल सकता है. पर कुल मिलाकर यह मंगल मंगलकारी होगा. मानसून के दृष्टिकोण से भी यह मंगल का राशि परिवर्तन काफी हितकर दिखाई दे रहा है. मंगल के परिवर्तन के साथ-साथ तेज मानसून का आगाज होगा. पूरे उत्तर भारत में काफी वर्षा होने के आसार हैं. 20 जून से लेकर के 25 जून तक पूरे उत्तर भारत में बड़ा जबरदस्त मानसून देखने को मिलेगा. 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी काफी बारिश होगी. इसी प्रकार 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दक्षिणी समुद्र तट पर एवं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी. इसी प्रकार 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में वर्षा के असर है.