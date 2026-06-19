Mangal Gochar 2026 in Vrishabh Rashi: मंगल 20 और 21 जून 2026 की दरमियानी रात 12:00 बजे राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल वृषभ राशि में 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे. मंगल को भूमिसुत भी कहा जाता है. अतः मंगल पृथ्वी तत्व की राशि में आकर के अपनी सौम्यता को प्राप्त करेगा. पृथ्वी को वृषभ राशि और वृषभ लग्न प्राप्त हैं. ऐसे में मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश करना निश्चित तौर पर पृथ्वी पर मंगलकारी समय होगा.
हालांकि प्रारंभिक दिनों में विशेष कर 4 जुलाई तक मंगल का सूर्य के नक्षत्र में होने से, मंगल की आक्रामकता के कारण देश के अंदर राजनीतिक हलचलें अथवा उठा पटक देखने को मिल सकता है. राजनेताओं के पार्टी परिवर्तन या एक दूसरे के प्रति आक्षेप लगना आदि स्थितियां देखने को मिल सकती है. लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत सारे मामलों में संतुलन और अच्छी स्थितियां होंगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता देखने को मिलेगी और रुपए में मजबूती या स्थिरता देखने को मिल सकती है.
हालांकि अभी भारत से अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और वृषभ में मंगल के गोचर के अंतर्गत अमेरिका और भारत के रिश्ते ऊपर से भले ही अच्छे बनाने के प्रयास दिख रहे हो लेकिन अंदर से काफी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है. इस बीच भारत स्वयं खाड़ी में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा. बहुत सारी यूरोपीय और पश्चिमी देश भारत के साथ मजबूती से खड़े होते हुए दिखाई देंगे. भारत अपनी वैश्विक राजनीति में अपने को काफी डिप्लोमेटिक ढंग से और मजबूत रूप से पेश करेगा. जिसमें काफी वह प्रभावशाली ढंग से सफल होगा.
हालांकि अमेरिका से खराब रिश्तों के कारण कुछ नुकसान को छोड़ दिया जाए तो नए देशों से अच्छे संबंध के कारण भारत को नए आमदनी के रास्ते भी प्राप्त होंगे. इस कारण भारतीय शेयर बाजारों में भी उछाल देखने को मिलेगा. ऐसे में मंगल निश्चित तौर पर भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मंगलकारी हो सकता है. कुछ छुट-पुट अग्नि अथवा भूस्खलन प्रारंभिक 14 दिन अथवा अंतिम 22 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में देखने को मिल सकता है. लेकिन मंगल का यह वृषभ राशि की यात्रा पूरे विश्व के लिए शांति और संतुलन बनाने वाला होगा.
वहीं, 4 जुलाई 2026 से पहले या 22 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 के बीच में पश्चिम दक्षिण समुद्र तट क्षेत्र में अथवा पूर्वी भारत अथवा पूर्वोत्तर भारत में कुछ राजनीतिक संघर्ष अथवा तनाव देखने को मिल सकता है. पर कुल मिलाकर यह मंगल मंगलकारी होगा. मानसून के दृष्टिकोण से भी यह मंगल का राशि परिवर्तन काफी हितकर दिखाई दे रहा है. मंगल के परिवर्तन के साथ-साथ तेज मानसून का आगाज होगा. पूरे उत्तर भारत में काफी वर्षा होने के आसार हैं. 20 जून से लेकर के 25 जून तक पूरे उत्तर भारत में बड़ा जबरदस्त मानसून देखने को मिलेगा. 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी काफी बारिश होगी. इसी प्रकार 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दक्षिणी समुद्र तट पर एवं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी. इसी प्रकार 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में वर्षा के असर है.
बाहर से तो आपका मन और जवान और साहित्य दिखाई देगा लेकिन अंदर से मन में आर्थिक व्यवस्थाओं की चिंता होगी. अत्यधिक साधनों को अर्जित करने के लिए अत्यधिक परिश्रम एवं कुछ जिम्मेदारियों की पूर्ति हेतु धनाभाव महसूस होगा. अतः थोड़ा संघर्ष महसूस करेंगे.
मन उत्साह से परिपूर्ण, परिजनों का प्यार और सानिध्य, माता का विशेष स्नेह प्राप्त होगा. अपने कार्यक्षेत्र में भी आप जिम्मेदार होंगे. थोड़ा सौम्यता और गंभीरता दोनों ही आपके अंदर देखने को मिलेगा. कार्यक्षेत्र की कुछ चिंताएं मन को प्रभावित कर सकते हैं.
आप अपने वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता से संबंधों का लाभ प्राप्त करेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी अनुकूल समय दिखाई दे रहा है. भौतिक सुखों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में भी व्यस्तता बनी रहेगी. प्रेम संबंध के लिए भी अनुकूल समय कहा जाएगा. अनावश्यक किसी की आलोचना न करें.
कर्क राशि आपका मन भावना प्रधान होगा. बहुत ज्यादा कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी को लेकर के चिंतित हो सकते हैं. अर्थात यह समय आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा. मन में थोड़े से नकारात्मक विचार हो सकते हैं. हालांकि मंगल के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और आपका भाग्य का सपोर्ट भी बना रहेगा. लेकिन अत्यधिक चिंतन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. संबंधों में अत्यधिक अपेक्षाएं परेशान कर सकती हैं.
भविष्य को लेकर मन में बहुत ज्यादा चिंतन होगा. थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखें. यदि आप मधुमेह रोगी हैं तो खान-पान का परहेज करें. वैसे भी उदर विकार की समस्याएं हो सकती हैं. मंगल के प्रभाव से आप आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कोशिश करेंगे और धन संचय में मन केंद्रित होगा. कोई अचल संपत्ति खरीदने हेतु यह मंगल गोचर सार्थक सिद्ध होगा. घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है.
पूरी तरीके से परिवार एवं दायित्व पर केंद्रित होंगे एक तरफ कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा में वृद्धि तो होगी तो दूसरी तरफ पारिवारिक चिंताएं भी मन पर प्रभावी होंगी. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना होगा. आगामी महत्वपूर्ण दायित्व हेतु कुछ महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना में मन केंद्रित होगा.
एक तरफ आप मजबूत हो रहे हो और अपनी स्थितियों से लड़ना सीख रहे हो लेकिन दूसरी तरफ बीच-बीच में आपकी भावनात्मक अपेक्षाएं आपको परेशान करती हैं. आप पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद रखते हो. यह मंगल का परिवर्तन निश्चित तौर पर संबंधों में आपके वर्चस्व को बनाएगा. अलबत्ता जीवनसाथी से कुछ मामलों में नोकझोंक हो सकती है. थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखें.
वर्तमान समय में आप अत्यधिक संवेदनशील हो चुके हैं. छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं. जीवन में कभी-कभी अकेलापन महसूस होना. ऐसा लगता है कि आसपास में कोई अपना नहीं. लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखें. ईश्वर सदा आपके साथ हैं. संबंधों में वाद-विवाद से बचें.
आर्थिक चिंताएं परेशान करेंगी. स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा. हर कार्य में जल्दबाजी ठीक नहीं है. आवेश से गलतियां हो सकती हैं. संबंधों में मृदुभाषी बने. निरर्थक दूसरों की आलोचना न करें. अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करें.
बड़ा ही सुखद और अनुकूल समय दिखाई दे रहा है. व्यावसायिक क्षेत्र को लेकर आपका उत्साह बढ़ा हुआ है. किसी विपरीत लिंगी संबंध में भी आपका आकर्षण हो सकता है. माता अथवा बहन के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. आकस्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.
बड़ा ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है. उत्साह में वृद्धि होगी और इच्छा शक्ति के साथ अपने दायित्व की पूर्ति करेंगे. परिवार को मजबूती से जोड़ने की कोशिश में लगे रहेंगे. परिवार में छोटी-छोटी बातों का विवाद बन सकता है. खुद के और जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें.
यह समय थोड़ा संवेदनशील कहा जाएगा. आपके अंदर भावनात्मक अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं. परिवार में छोटी-छोटी बातें विवाद का कारण बन सकती हैं. भाई अथवा किसी संबंधी से वैचारिक मतभेद हो सकता है. खर्चो को लेकर के मन परेशान होगा. हालांकि कार्यक्षेत्र में आपका अनवरत परिश्रम से अच्छा लाभ हो सकता है. मन से नकारात्मक विचारों को निकालने की कोशिश करें.
(डिस्क्लेमर - यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)