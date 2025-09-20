Mangal Mahadasha: मंगल की महादशा से मुक्ति दिलाएगा सुंदरकांड का ये दोहा, इस तरह करें पाठ
Mangal Mahadasha: मंगल की महादशा से मुक्ति दिलाएगा सुंदरकांड का ये दोहा, इस तरह करें पाठ

Mangal Mahadasha Upay: कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल महादशा चल रही है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं. मुख्य रूप से दांपत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों का का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं सुंदरकांड के उस चौपाई के बारे में, जिसके पाठ से मंगल महादशा का दोष खत्म हो जाता है. 

Sep 20, 2025
Mangal Mahadasha: मंगल की महादशा से मुक्ति दिलाएगा सुंदरकांड का ये दोहा, इस तरह करें पाठ

Mangal Mahadasha Sundarkand Upay: जीवन में जब आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगें, भय और संकट लगातार पीछा करने लगें, तो ऐसे समय में हनुमान जी की आराधना सबसे सरल और प्रभावी उपाय मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नियमित रूप से श्री हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति सभी तरह की बाधाओं से मुक्त होकर आत्मबल प्राप्त करता है. मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार को श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की उपासना करता है और विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. सुंदरकांड में वर्णित चौपाइयों का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं.

क्यों विशेष है सुंदरकांड?

रामचरितमानस का एक प्रमुख अध्याय सुंदरकांड है, जिसमें हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और करुणा का गहन वर्णन किया गया है. इसे हनुमान जी के पराक्रम और उनकी भक्ति का प्रतीक माना जाता है. हनुमान जी को कलयुग में सजीव और जागृत देवता माना गया है. उनकी पूजा से हर प्रकार की विपत्ति और भय दूर होता है.

सुंदरकांड का विशेष दोहा और उसका अर्थ

“निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन,
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन।”

इसका भाव है कि जब हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा, तो वे अत्यंत दुखी थीं. माता की व्यथा देखकर हनुमान जी के हृदय में गहरी करुणा और सहानुभूति उत्पन्न हुई. उनके दुख को देखकर स्वयं पवनपुत्र हनुमान भी अत्यंत व्याकुल हो गए.

यह भी पढ़ें: दशहरा से शुरू होगा इन 5 राशि वालो का गोल्डन टाइम, बुध-गुरु का खास योग देगा अपार धन

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Mangal Mahadasha

