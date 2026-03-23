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Mangal Pradhan Jatak: कैसे होते हैं मंगल प्रधान जातक? जानें कुंडली में मंगल ग्रह से प्रभावित जातकों का भविष्य

Mangal Pradhan Jatak: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है. यह ग्रह साहस, शक्ति, भूमि, और पराक्रम का कारक है. जब किसी जातक की कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में होता है या लग्न भाव पर इसका प्रभाव होता है, तो उसे मंगल प्रधान जातक कहा जाता है. ऐसे लोग भीड़ में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं मंगल प्रधान जातकों के व्यक्तित्व, करियर और भविष्य के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:48 PM IST
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Mangal Pradhan Jatak: कैसे होते हैं मंगल प्रधान जातक? जानें कुंडली में मंगल ग्रह से प्रभावित जातकों का भविष्य

Mangal Pradhan Jatak Prediction: क्या आप जानते हैं कि मंगल प्रधान व्यक्ति भीड़ में अपनी पहचान कैसे बना लेते हैं? दरअसल, मंगल की अग्नि उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान बनाती है, बल्कि उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता भी भर देती है. चाहे सेना हो, खेल का मैदान हो या रियल एस्टेट का कारोबार, ये जातक अपनी ऊर्जा से सफलता के झंडे गाड़ देते हैं. हालांकि, अत्यधिक ऊर्जा के साथ क्रोध और जल्दबाजी जैसी चुनौतियां भी आती हैं.ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगल प्रधान जातकों का स्वभाव कैसा होता है, उनका करियर किस दिशा में चमकता है और कैसे वे अपनी शक्ति को सही दिशा में मोड़कर अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं.

कैसे होते हैं मंगल प्रधान जातक?

मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए मंगल से प्रभावित जातकों के स्वभाव में एक विशेष तेज और गर्मी देखने को मिलती है. ये लोग चुनौतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं. जोखिम लेना इनके स्वभाव में होता है. इनमें नेतृत्व करने का जन्मजात गुण होता है. ये किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते. इन्हें घुमा-फिराकर बात करना पसंद नहीं होता. जो मन में होता है, वही जुबान पर होता है. मंगल प्रधान जातक अक्सर फुर्तीले और गठीले बदन के होते हैं. इनकी आंखों में एक विशेष चमक और आत्मविश्वास झलकता है.

मंगल प्रदान जातकों का करियर 

मंगल प्रधान जातकों का भविष्य करियर के मामले में काफी उज्ज्वल होता है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां शारीरिक ऊर्जा या रणनीतिक कौशल की जरूरत हो. सेना, पुलिस, और अग्नि शमन में ये जातक उच्च पदों पर आसीन होते हैं. इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, और मशीनरी से जुड़े कार्यों में इन्हें विशेष महारत हासिल होती है. मंगल 'भूमि पुत्र' है, इसलिए जमीन-जायदाद के कारोबार या खेती से जुड़े कामों में ये खूब धन कमाते हैं. अपनी असीमित ऊर्जा के कारण ये एक बेहतरीन एथलीट या खिलाड़ी बनते हैं. सर्जन के रूप में भी मंगल प्रधान जातक बहुत सफल होते हैं क्योंकि इनमें रक्त और चीर-फाड़ देख कर विचलित न होने का साहस होता है.

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मंगल प्रधान जातकों की चुनौतियां और कमजोरियां

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. मंगल की अधिकता कुछ चुनौतियां भी लाती है. मंगल प्रधान जातक कभी-कभी बिना सोचे-समझे निर्णय ले लेते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ता है. अत्यधिक आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार का रूप ले लेता है, जिससे इनके सामाजिक संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. वैवाहिक जीवन में मंगल का प्रभाव मांगलिक दोष पैदा कर सकता है, जिसके लिए कुंडली मिलान आवश्यक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: शब्दों के जादूगर बनते हैं ऐसे लोग! बुध और गुरु की ये युति दिलाती है लेखन और संपादन में विश्व प्रसिद्धि

मंगल प्रधान जातकों के लिए उपाय

नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना मंगल के नकारात्मक प्रभावों को शांत करता है. योग और ध्यान के जरिए अपने गुस्से को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें. कुंडली के विश्लेषण के बाद मूंगा धारण करना साहस और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है. मंगलवार के दिन मसूर की दाल या गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

 

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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