बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार होती है मंगला आरती, जानें यहां कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी

Janmashtami in Banke Bihari Mandir: वृंदावन स्थित प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में इस साल जन्माष्टमी पर तीन दिनों का उत्सव 15 से 17 अगस्त तक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. मथुरा और वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण का 5,252वां जन्मोत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा. इस अवसर का सबसे बड़ा आकर्षण अष्टमी और नवमी की मध्य रात्रि को होने वाली मंगला आरती होगी, जिसके दर्शन के लिए देशभर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे.

बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक बार, जन्माष्टमी की रात को ही होती है. यही कारण है कि इसे देखने के लिए भक्त विशेष रूप से वृंदावन का रुख करते हैं. इस दिन मंदिर में सबसे पहले ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है और ठीक रात 12 बजे मंगला आरती संपन्न होती है. इस दुर्लभ आरती के दर्शन को भक्त अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं. अनुमान है कि इस बार जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान मथुरा और वृंदावन में पांच मिलियन से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

बांके बिहारी मंदिर से जुड़े रहस्यमय

ठाकुर जी के दर्शन का विशेष नियम- बांके बिहारी जी की मूर्ति के दर्शन कभी लगातार नहीं कराए जाते. पुजारी समय-समय पर परदा खींचते हैं और फिर हटा देते हैं. मान्यता है कि ठाकुर जी के नेत्र इतने जीवंत और सम्मोहक हैं कि भक्त यदि लगातार देखते रहें तो उन पर मोहित होकर भौतिक संसार से मोह छूट सकता है.

मंगला आरती साल में सिर्फ एक बार- देशभर के मंदिरों में प्रतिदिन मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में यह साल में केवल एक बार, जन्माष्टमी की रात ही होती है. बाकी दिनों में मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि मान्यता है कि ठाकुर जी देर तक सोते हैं और भक्त उन्हें सुबह जल्दी नहीं उठाते.

मूर्ति की स्थापना का चमत्कार- माना जाता है कि यह मूर्ति स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में प्रकट की थी. कथा है कि राधा-कृष्ण ने उनके भजन से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और फिर एक अद्वितीय स्वरूप में मूर्ति बनकर प्रकट हुए, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों के लक्षण हैं.

प्रसाद और भोग की विशेष परंपरा- यहां भोग का समय और प्रकार भी अलग है. ठाकुर जी को दिन में कई बार भोग अर्पित होता है, लेकिन यह केवल वहीं पर खाया जाता है या भक्तों में बांटा जाता है. यहां का भोग अत्यंत पवित्र और विशेष माना जाता है.

मंदिर में घंटी नहीं बजती- ज्यादातर मंदिरों में आरती या पूजा के समय घंटियां बजाई जाती हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में घंटी नहीं बजती. मान्यता है कि यहां भक्त शांत भाव से प्रेम और भक्ति में लीन होकर दर्शन करते हैं, ताकि ठाकुर जी के विश्राम में बाधा न पड़े.

निधिवन से सीधा संबंध- यह मंदिर निधिवन से जुड़ा हुआ है, जहां मान्यता है कि आज भी रात में रासलीला होती है. श्रद्धालु और पुजारी शाम के बाद निधिवन में प्रवेश नहीं करते.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)