/सांप भी नहीं ले सका धरमपाल की जान, मिली 100 साल की उम्र, पढ़ें मंगला गौरी व्रत की ये कथा

सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026, मंगलवार को है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. हालांकि इस दिन पंचक और भद्रा जैसा अशुभ काल भी रहेगा. मंगला गौरी व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें. यहां पढ़ें पूजा मुहूर्त और व्रत कथा.
पंचांग के अनुसार, मंगला गौरी व्रत पर पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. पूजा में गौरी माता को सोलह श्रृंगार जरूर अर्पित करें.
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:16 बजे से सुबह 05:52 बजे तक.
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:26 बजे तक.
विजय मुहूर्त- शाम 04:26 बजे से शाम 05:26 बजे तक.
पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय की बात है एक शहर में धरमपाल नाम का एक व्यापारी रहता था. उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी. लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे. ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन वह अल्पायु था.
उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी. संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी. जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी. अत: अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धरमपाल की बहु को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई.
इस वजह से धरमपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की. तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है. इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं. जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकतीं, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं.
इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है. इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है. इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीये से देवी की आरती करती है. व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है.
अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल-चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए. इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है. अत: शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र-पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं, ऐसी इस व्रत की महिमा है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)