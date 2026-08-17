/Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के तीसरे मंगला गौरी व्रत पर करें मंगल दोष से मुक्ति के उपाय, शीघ्र विवाह के बनेंगे योग!

Mangala Gauri Vrat 2026: सनातन परंपरा में सावन का महीना शिव जी की भक्ति के लिए समर्पित है. इसके साथ ही इस माह का हर मंगलवार दिन मां भगवती की उपासना के लिए उत्तम माना जाता है. सावन माह के हर मंगलवार को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए मंगला गौरी व्रत का संकल्प करती हैं. आइए इस लेख में जानें कि मंगला गौरी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इस व्रत के दिन मंगल दोष को दूर करने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं.