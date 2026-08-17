/Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के तीसरे मंगला गौरी व्रत पर करें मंगल दोष से मुक्ति के उपाय, शीघ्र विवाह के बनेंगे योग!

Mangala Gauri Vrat 2026: सनातन परंपरा में सावन का महीना शिव जी की भक्ति के लिए समर्पित है. इसके साथ ही इस माह का हर मंगलवार दिन मां भगवती की उपासना के लिए उत्तम माना जाता है. सावन माह के हर मंगलवार को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए मंगला गौरी व्रत का संकल्प करती हैं. आइए इस लेख में जानें कि मंगला गौरी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इस व्रत के दिन मंगल दोष को दूर करने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं.
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:05 बजे से लेकर 12:56 बजे तक.
अमृत काल - रात 09:18 बजे से लेकर 11:01 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:32 बजे से लेकर सुबह 05:20 बजे तक.
मंगला गौरी व्रत पर 16 श्रृंगार और 'ॐ गौरीशंकराय नमः' मंत्र का 21 या 108 बार जाप करें को विवाह होने में आ रहीं बांधाओं का अंत हो सकता है. व्रत के दिन 5 या 7 छोटी कन्याओं को घर में आमंत्रित कर सम्मान से भोजन कराएं और चूड़ी, बिंदी और फल उपहार में दे. जीवन के संकटों का नाश होगा.
कुंडली से मंगल दोष को दूर करना है तो एक सबसे कारगर उपाय कर सकते हैं. सावन के तीसरे मंगलवार को यानी तीसरे मंगला गौरी व्रत के दिन देवी मां की पूजा करें. इसके बाद मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगाएं. अगर पेड़ न भी लगा पाएं तो इस दिन सुबह और शाम नीम के पेड़ में दिया जलाएं और जल चढ़ाएं. रुके हुए मांगलिक कार्य बनेंगे.
मंगला गौरी व्रत के दिन अगर मंगल ग्रह की सकारात्मक उर्जा चाहिए तो इस ग्रह के प्रभावशाली मंत्र का जाप करें. मंत्र है- "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" या "ॐ अं अंगारकाय नमः". इनमें से किसी एक मंत्र का जाप करें और लाल मसूर, गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का जरूरतमंदों में दान करें. इस उपाय को करने से मंगल ग्रह कुंडली में मजबूत और शांत होगा. जिससे भूमि और कोर्ट संबंधी मामलों में जीत मिल सकेगी.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)