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Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के तीसरे मंगला गौरी व्रत पर करें मंगल दोष से मुक्ति के उपाय, शीघ्र विवाह के बनेंगे योग!

Mangala Gauri Vrat Sawan 2026: इस साल सावन माह का तीसरा मंगला गौरी व्रत 18 अगस्त को रखा जाएगा. आइए इस लेख में जानें कि मंगल दोष की मुक्ति के लिए इस दिन कौन से उपाय करें और मां पार्वती की पूजा का मुहूर्त क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 17, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:40 AM IST
Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के तीसरे मंगला गौरी व्रत पर करें मंगल दोष से मुक्ति के उपाय, शीघ्र विवाह के बनेंगे योग!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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