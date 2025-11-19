Advertisement
Mangalsutra Rituals: शास्त्रों में काला रंग अशुभ, फिर मंगलसूत्र में काले मनके क्यों? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Mangalsutra Rituals: मंगलसूत्र को शुभता की वस्त के रूप में देखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें अशुभ माने जाने वाले काले रंग के मनके क्यों लगाए जाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:26 PM IST
Mangalsutra Rituals: शास्त्रों में काला रंग अशुभ, फिर मंगलसूत्र में काले मनके क्यों? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Mangalsutra Rituals: हिंदू धर्म में काला रंग आमतौर पर अशुभता और शोक का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक समारोहों, पूजाओं और शुभ कार्यों में काले रंग का प्रयोग वर्जित समझा जाता है. इसके बावजूद विवाह के बाद सुहाग का सबसे प्रमुख आभूषण मंगलसूत्र काले मोतियों से ही बनाया जाता है. यदि काला रंग शुभ अवसरों में नहीं अपनाया जाता, तो फिर मंगलसूत्र में इसे इतना विशेष स्थान क्यों दिया गया? आइए जानते हैं कि मंगल का सूचन माने जाने वाले मंगलसूत्र में काले रंग के मनके क्यों लगाए जाते हैं और इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं.

मंगलसूत्र का महत्व

मान्यता है कि विवाह के बाद पति की दीर्घायु और वैवाहिक सौभाग्य की रक्षा के लिए स्त्रियां सोलह श्रृंगार करती हैं, जिनमें मंगलसूत्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह न सिर्फ सुहाग का प्रतीक है, बल्कि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने वाला एक सशक्त सूत्र भी माना जाता है. मंगलसूत्र का टूटना या खो जाना कई क्षेत्रों में अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि इसे विवाहित स्त्री की अखंड सौभाग्य की निशानी कहा गया है.

मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

अधिकांश मंगलसूत्रों में काले मोतियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है. शास्त्रों के अनुसार, ये काले मोती नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से सुरक्षा प्रदान करते हैं. विवाह एक पवित्र बंधन है, जो सात जन्मों तक चले ऐसा माना जाता है. इसी पवित्र संबंध को किसी की दूषित दृष्टि से बचाने के लिए मंगलसूत्र के मोतियों को काला रंग दिया गया है. काला रंग नकारात्मकता को सोखने और बाहरी बुरी ऊर्जा को रोकने की क्षमता रखता है. इसलिए मंगलसूत्र में इसकी उपस्थिति वैवाहिक जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है.

काले मोतियों के साथ सोना क्यों अनिवार्य?

हर मंगलसूत्र में सोने का प्रयोग किया जाता है. सोने का संबंध ज्योतिष में गुरु ग्रह से जोड़ा गया है, जो ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य और धर्म का प्रतीक है. सोना सुहाग का प्रतीक माना जाता है और यह गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

