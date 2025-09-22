Mangalwar Ki Puja: मंगलवार को इन शुभ योग में करें रामभक्त हनुमानजी की पूजा, मिलेगी संकट और भय से मुक्ति!

Mangalwar Ke Upay: मंगलवार के दिन रामभक्त हनुमानजी की पूजा की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है. दरअसल, मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित है. जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करता है उसे भय, दुख और संकटों से मुक्ति मिलती है. हनुमान जी मंगल ग्रह के स्वामी हैं ऐसे में हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति का मंगल शांत होता है और कुंडली से मंगल दोष दूर होता है. मंगलवार के दिन शांत मन से हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को मानसिक संतुलन, धैर्य और सुख की प्राप्ति होती है. इस कड़ी में जानेंगे कि मंगलवार को किन शुभ योग में हनुमानजी की पूजा की जाएगी.

मंगलवार को अति शुभ योग में हनुमान जी की पूजा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह के इस मंगलवार को अति शुभ योग बन रहा है जिसमें हनुमान जी की पूजा की जाएगी. आश्विन शुक्ल द्वितीय तिथि पर मंगलवार के दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है. इस योग में किए गए मांगलिक या शुभ कार्य का शुभ फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है. द्विपुष्कर योग में कोई शुभ कार्य, योजना व्यापार आदि का आरंभ करना शुभ होता है. द्विपुष्कर के साथ ही इस मंगलवार को ब्रह्म योग, इंद्र योग का भी निर्माण हो रहा है. इस मंगलवार को इन अति शुभ योग में हनुमान जी की पूजा कर उनकी कृपा पाई जा सकती है.

मंगलवार हनुमानजी की पूजा विधि

हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान कर लें.

पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़कें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और हनुमान जी को विराजें.

अब पूजा की सामग्री से एक एक सामग्री अर्पित करें. सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल व भोग चढ़ाएं.

हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का सच्चे और शांत मन से पाठ करें.

अब बजरंगबली की आरती गाते हुए पूजा को संपन्न करें. भक्तों में प्रसाद बांटें.

शाम के समय भी पूजा करें और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. इससे मंगल दोष दूर होगा. भय से मुक्ति मिलेगी और सुख प्राप्ति होगी.

