Mangalwar Ki Puja: मंगलवार को इन शुभ योग में करें रामभक्त हनुमानजी की पूजा, मिलेगी संकट और भय से मुक्ति!
Advertisement
trendingNow12932899
Hindi Newsधर्म

Mangalwar Ki Puja: मंगलवार को इन शुभ योग में करें रामभक्त हनुमानजी की पूजा, मिलेगी संकट और भय से मुक्ति!

Hanumanji Ki Puja on Tuesday: आश्विन शुक्ल द्वितीय तिथि पर मंगलवार दिन है और इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है. आइए जानें कि मंगलवार को कौन से शुभ योग में हनुमान जी की पूजा की जाएगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mangalwar Puja Tips
Mangalwar Puja Tips

Mangalwar Ke Upay: मंगलवार के दिन रामभक्त हनुमानजी की पूजा की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है. दरअसल, मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित है. जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करता है उसे भय, दुख और संकटों से मुक्ति मिलती है. हनुमान जी मंगल ग्रह के स्वामी हैं ऐसे में हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति का मंगल शांत होता है और कुंडली से मंगल दोष दूर होता है. मंगलवार के दिन शांत मन से हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को मानसिक संतुलन, धैर्य और सुख की प्राप्ति होती है. इस कड़ी में जानेंगे कि मंगलवार को किन शुभ योग में हनुमानजी की पूजा की जाएगी. 

मंगलवार को अति शुभ योग में हनुमान जी की पूजा
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह के इस मंगलवार को अति शुभ योग बन रहा है जिसमें हनुमान जी की पूजा की जाएगी. आश्विन शुक्ल द्वितीय तिथि पर मंगलवार के दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है. इस योग में किए गए मांगलिक या शुभ कार्य का शुभ फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है. द्विपुष्कर योग में कोई शुभ कार्य, योजना व्यापार आदि का आरंभ करना शुभ होता है. द्विपुष्कर के साथ ही इस मंगलवार को ब्रह्म योग, इंद्र योग का भी निर्माण हो रहा है. इस मंगलवार को इन अति शुभ योग में हनुमान जी की पूजा कर उनकी कृपा पाई जा सकती है.

मंगलवार हनुमानजी की पूजा विधि
हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान कर लें.
पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़कें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और हनुमान जी को विराजें.
अब पूजा की सामग्री से एक एक सामग्री अर्पित करें. सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल व भोग चढ़ाएं.
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का सच्चे और शांत मन से पाठ करें. 
अब  बजरंगबली की आरती गाते हुए पूजा को संपन्न करें. भक्तों में प्रसाद बांटें. 
शाम के समय भी पूजा करें और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. इससे मंगल दोष दूर होगा. भय से मुक्ति मिलेगी और सुख प्राप्ति होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर शनिदोष से मुक्ति चाहिए तो करें नौ दिन ये उपाय, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव होगा कम!

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: अचानक बुझ जाए नवरात्रि की अखंड ज्योति तो घबराएं नहीं, करें यह एक काम, मिलेगा पूजा का पूरा फल!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

mangalwar ke upay

Trending news

हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
;