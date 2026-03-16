Hanuman Puja: मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाएं केसरिया रंग की ये प्रिय वस्तुएं, बजरंगबली की कृपा से दूर होगा संकट

Mangalwar Hanuman Puja Tips: मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना गया है. इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना करने से जीवन के हर संकट दूर होते हैं. शास्त्रों के अनुसार, मंगलवार के दिन हनुमान जी को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को केसरिया रंग की कौन-कौन सी विशेष चीजें चढ़ानी चाहिए.
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Mangalwar Hanuman Puja Niyam: मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित है. पौराणइक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी को केसरिया (नारंगी) रंग अत्यंत प्रिय है. ऐसा इसलिअ क्योंकि यह रंग ऊर्जा, उत्साह और मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि लोग मंगलवार दिन हनुमानजी को केसरिया चोला, केसरिया सिंदूर और इसी रंग के लड्डू अर्पित करते हैं. चूंकि, यह रंग भगवान हनुमान को बेहद प्रिय है, इसलिए इस रंग की कुछ खास चीजें उन्हें अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है. कहते हैं कि जब किसी जातक पर हनुमान जी की कृपा रहती है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ता. बजरंगबली खुद सहाय होकर जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमानजी को किन रंगों की चीजें अर्पित करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त हो सकती है.
हनुमान जी की पूजा में सबसे जरूरी केसरिया सिंदूर माना जाता है. यही वजह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में मिलाकर केसरिया सिंदूर का चोला चढ़ाने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है. मान्यता है कि इससे न सिर्फ मंगल दोष शांत होता है, बल्कि दुर्घटनाओं और शत्रुओं से भी सुरक्षा मिलती है.
हनुमान जी को भोग में बूंदी अत्यंत प्रिय है. मंगलवार को केसरिया रंग की बूंदी या शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. अगर आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो केसरिया प्रसाद चढ़ाकर उसे गरीबों में बांटना लाभकारी हो सकता है.
अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को केसरिया रंग का सूती वस्त्र या चोला अर्पित करें. मंगलवार के दिन किया गया यह उपाय आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
हनुमान जी की पूजा में केसरिया या नारंगी रंग के गेंदे के फूल का विशेष महत्व है. इन फूलों की माला चढ़ाने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है.
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बजरंगबली को मीठा पान चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है. अगर आप इस पान में केसर की कुछ पत्तियां या केसरिया कत्था डलवाकर उन्हें अर्पित करते हैं, तो आपकी अधूरी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो सकती हैं.
मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी की पूजा में शारीरिक और मानसिक पवित्रता बेहद जरूरी है. ऐसे में मंगलवार के दिन सुबह या शाम के समय पूजन करना विशेष फलदायी होता है. मंगलवार के दिन हनमान जी को केसरिया वस्तुएं अर्पित करते समय "ॐ हं हनुमते नमः" मंत्र का लगातार जाप करते रहें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)