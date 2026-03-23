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Hindi Newsधर्मMangalwar Ke Upay: हर संकट से बचाएंगे बजरंगबली, टल जाएगी बड़ी से बड़ी बाधा, मंगलवार को कर लें ये 5 आसान काम

Mangalwar Ke Upay: हर संकट से बचाएंगे बजरंगबली, टल जाएगी बड़ी से बड़ी बाधा, मंगलवार को कर लें ये 5 आसान काम

Mangalwar Ke Upay: हनुमान जी के भक्तों के लिए मंगलवार का दिन किसी उत्सव के कम नहीं होता. यह वजह है कि इस दिन हनुमान जी के भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन किन आसान उपायों को करने से बजरंगबवली की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:45 PM IST
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Mangalwar Ke Upay: हर संकट से बचाएंगे बजरंगबली, टल जाएगी बड़ी से बड़ी बाधा, मंगलवार को कर लें ये 5 आसान काम

Mangalwar Ke Upay: सनातन धर्म में मंगलवार का दिन शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक हनुमान जी को समर्पित है.पौराणिक मान्यता है कि जो भक्त पूरी निष्ठा के साथ इस दिन पवनपुत्र की पूजा-अर्चना करते हैं, उनके जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं. यही वजह है कि हनुमान जी के भक्त प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखकर विधि-विधान से उनकी उपासना करते हैं. शास्त्रों में सप्ताह के प्रत्येक दिन से जुड़े नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. मान्यता है कि मंगलवार को कुछ काम करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, जबकि, इस दिन किए गए कुछ कार्य हनुमान जी की विशेष कृपा दिलाने में सहायक होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन कौन से 5 आसान काम करने से हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है.

40 मंगलवार तक करें 'राम नाम'से जुड़ा ये उपाय

हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका भगवान श्री राम की भक्ति है. ऐसे में इस दिन तुलसी के 108 पत्तों पर स्वच्छ चंदन या कुमकुम से 'राम' नाम लिखें और इसकी माला बनाकर बजरंगबली को अर्पित करें. अगर आप लगातार 40 मंगलवार तक यह उपाय करते हैं, तो हनुमान जी के साथ-साथ प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. इससे जीवन की समस्याओं का समाधान निकलने लगता है और घर में खुशहाली आती है.

हनुमान जी को अर्पित करें बूंदी 

बजरंगबली को बूंदी अत्यंत प्रिय है. ऐसे में मंगलवार के दिन मंदिर जाकर उन्हें ताजी बूंदी का भोग लगाएं. भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को खुद रखने के बजाय छोटे बच्चों में बांट दें. बच्चों को हनुमान जी का ही रूप माना जाता है. उनके बीच प्रसाद बांटने से कुंडली की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है.

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हनुमान जी को अर्पित करें लाल जनेऊ 

अगर आपके बनते हुए काम बार-बार बिगड़ रहे हैं या कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं, तो यह उपाय रामबाण है. इसके लिए मंगलवार की सुबह स्नान के बाद लाल या केसरिया वस्त्र पहनें और हनुमान मंदिर जाकर उन्हें लाल रंग का जनेऊ पहनाएं. जनेऊ अर्पित करने से बजरंगबली भक्तों की रक्षा करते हैं. इससे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और पारिवारिक माहौल में मधुरता आती है.

करें मारुति स्तोत्र का पाठ

मानसिक अशांति और अज्ञात भय से मुक्ति के लिए मारुति स्तोत्र का पाठ बेहद खास माना गया है. ऐसे में हर मंगलवार को मंदिर में या घर के पूजा स्थल पर बैठकर मारुति स्तोत्र का पाठ करें. 40 मंगलवार तक इसे लगातार करने का संकल्प लें. यह पाठ करियर में आ रही अड़चनों को दूर कर आत्मविश्वास से भर देता है. ऐसा करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं.

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग इन 5 राशि वालों के लिए वरदान! चौतरफा धन लाभ से शुरू होगी तरक्की

हनुमान गायत्री मंत्र का करें जाप

तनावपूर्ण जीवन में शांति और एकाग्रता पाने के लिए हनुमान गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी है. मंत्र- 'ॐ आञ्जनेयाय विद्महे, वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्.' इस मंत्र के नियमित जाप से मन का डर खत्म होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. यह मंत्र जातक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बुरी शक्तियां पास नहीं फटकतीं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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