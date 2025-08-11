Mangalwar Ke Upay: 40 मंगलवार तक कर लें यह 1 काम, बजरंगबली की कृपा से कदमों में होगी कामयाबी, जानें उपाय टोटका!
Mangalwar Ke Upay: 40 मंगलवार तक कर लें यह 1 काम, बजरंगबली की कृपा से कदमों में होगी कामयाबी, जानें उपाय टोटका!

Mangalwar Ke Upay In Hindi: 40 मंगलवार लगातार एक टोटका विधि अनुसार करें तो लाभ ही लाभ होगा. बजरंगबली की कृपा से जीवन के हर काम बनेंगे और सफलता कदमों में होगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:59 PM IST
Mangalwar Ke Upay
Mangalwar Ke Upay

Tuesday Astro Remedies In Hindi: मंगलवार का दिन श्रीराम भक्त हनुमान को समर्पित है ऐसे में इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने और व्रत रखने का विधान है. ऐसा कर व्यक्ति शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं. भक्त इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं. आइए जानें जीवन में सुख-समृद्धि की मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन से उपाय मंगलवार को कर सकते हैं. बजरंगबली की विशेष कृपा पाने के लिए आइए विस्तार से जानें मंगलवार के उपाय. 

40 मंगलवार तक तुलसी के 108 पत्तों की माला का उपाय
तुलसी के 108 पत्तों पर अगर राम का नाम लिखें और हनुमान जी को चढ़ाएं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे. इस उपाय को अगर लगातार 40 मंगलवार तक करें तो हनुमान जी की कृपा से रुके काम तो बनेंगे ही, साथ ही भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी साधक पा सकेंगे. जिससे जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

भगवान हनुमान को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं
हनुमान मंदिर में मंगलवार को जाए और भगवान हनुमान को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं. इस प्रसाद को बच्चों में जरूर बांटें. लगातार हर मंगलवार को इस उपाय को करें. इससे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सकारात्मकता का संचार होगा.

बजरंगबली को लाल जनेऊ पहनाएं
मंगलवार के दिन जल्द ही सुबह उठ जाएं और स्नान करके साफ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें. घर में हनुमानजी की पूजा तो करें लेकिन इसके बाद हनुमान मंदिर जाकर भगवान बजरंगबली को लाल जनेऊ पहनाएं, इस एक उपाय से जीवन की बाधाओं का अंत होगा और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे. जीवन के दुखों का अंत हो जाएगा.

मारुति स्तोत्र का पाठ 
हर मंगलवार को अगर मारुति स्तोत्र का पाठ करें और इसका पाठ लगातार 40 मंगलवार तक करें तो सभी चिंताओं का नाश होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.  बजरंगबली के आशीर्वाद से जीवन के दुख और मन के भय का नाश होगा. सफलता के रास्ते खुलेंगे और सुख-समृद्धि बनी रहेगी. करियर में कामयाबी मिलने लगेगी. 

हनुमान गायत्री मंत्र का जाप
मंगलवार के दिन हनुमान गायत्री मंत्र का जाप करें. मंत्र है- 'ॐ आञ्जनेयाय विद्महे, वायुपुत्राय धीमहि। तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।' इस उपाय को करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं. इस मंत्र के जाप से व्यक्ति सभी चिंताओं और तनाव से मुक्त हो सकता है. व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता पाने के कई रास्ते खुलते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gemstone for Taurus: मायूस न हों वृषभ राशि के लोग, ये 3 रत्न आपके जीवन में भर देंगे बेशुमार प्यार!

और पढ़ें- Vastu Tips: सही दिशा में बना स्वास्तिक खोल सकता है तरक्की के रास्ते, घर में नहीं होगी सुख-शांति की कमी!

पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्होंने मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री और हिंदी विषय से एम ए की ड...और पढ़ें

mangalwar ke upay

;