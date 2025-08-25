Mangalwar Ke Upay: भारी कर्ज भी तिनके सा लगेगा, करके देखें मंगलवार के ये असरकारी उपाय, मंगल दोष भी होगा दूर!
Advertisement
Aaj Mangalwar Ke Upay, 26 august 2025: मंगलवार का दिन अति शुभ माना गया है. इस दिन भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की जाती है. अगर इस दिन कुछ उपाय करें तो कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और मंगल दोष से भी छुटकारा मिल सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:17 PM IST
Remedies For Karz Mukti
Remedies For Karz Mukti

Hanuman Ji Ko Prasann Karne Ke Upay: मंगलवार का दिन रामभक्त हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष हो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में मंगल दोष से पार पाने के लिए मंगलवार के उपाय कर सकते हैं. दूसरी ओर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन कुछ असरकारी उपाय कर सकते हैं. आइए कुछ बहुत प्रभावी मंगलवार के उपाय जान लें. 

मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के उपाय (Remedies For Mangal Dosh)
हनुमान चालीसा का पाठ 
मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी की विधि अनुसार पूजा करें और भोग में बूंदी और पान अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करें व रामभक्त को लाल फूल अर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि भगवान मंगल दोष को दूर करें. 

मंत्र का जाप
मंगलवार के दिन मंदिर में हनुमान जी के सामने एक मंत्र का जाप 108 बार करें. मंत्र है ''ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" . लाल वस्त्र, मसूर की दाल के साथ ही इस दिन गुड़ का दान करें व पूरे दिन और रात तक नमक का त्याग करें. इससे मंगल दोष दूर होगा. 

कर्ज मुक्ति के उपाय (Remedies For Karz Mukti)

  • मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के मंदिर में  सिंदूर अर्पित करें तो कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.

  • ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का अगर पाठ करें तो कर्ज मुक्ति का रास्ता खुले जाएगा. धन कमाने के मौके प्राप्त होंगे. 

  • 11 पीपल के पत्तों पर अगर चंदन से श्रीराम लिखें व हनुमान जी को चढ़ा दें तो इससे कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी. 

  • नारियल को अपने सिर पर से 7 बार वारे और हनुमान मंदिर में रख आएं. इससे भारी से भारी कर्ज उतर जाएगा.

  • हनुमान जी के सामने बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें. कर्ज का बोझ कम होगा या समाप्त हो जाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

